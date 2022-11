spaghetti-aiutame-tu,-il-primo-dedicato-a-san-gennaro-che-porta-soldi-e-fortuna-a-chi-lo-mangia

La ricetta degli spaghetti alla San Gennaro è molto antica e ha le sue radici nella tradizione partenopea, precisamente è un omaggio al santo patrono di Napoli che è, appunto, Gennaro. E’ un piatto molto semplice e veloce da preparare ma allo stesso tempo molto gustoso tanto da essere molto apprezzato e consumato dal mitico Totò. Gli ingredienti sono davvero pochi per cui potrete realizzarli ogni volta che li desiderate, ma sono validi anche per una cena in famiglia o con gli amici.

Spaghetti alla San Gennaro, Ingredienti, (per 3-4 persone)

350 gr di spaghetti

2 paninetti di pane raffermo

7 alici sott’olio

2 spicchi d’aglio

circa 8 cucchiai di olio evo

sale e pepe q.b.

Preparazione

Per prima cosa tagliate a fette il pane raffermo e sopra passateci l’aglio per insaporirlo. Poi tagliatelo a pezzetti piccoli quasi come se voleste sgretolarlo. In una padella versate l’olio e 1 spicchio d’aglio e fate riscaldare e rosolare per poi aggiungerci le alici e farle cuocere fino a che non si sciolgono. Aggiungete anche il pane raffermo che avete sminuzzato e fate imbiondire il tutto.

Passate a cuocere gli spaghetti e quando saranno cotti versateli nella padella col condimento che avete preparato e amalgamate il tutto. Insaporite con sale e pepe e se vi va anche con una bella spolverata di parmigiano. Impiattate e godetevi il vostro piatto a caldo.

