Spaghetti al limone di Marisa Laurito, veloci e freschi. Il piatto dell’estate che si cucina in pochi minuti

Ingredienti per 4 persone

spaghetti gr 350

formaggio tipo grana gr 100

burro gr 50

scorza di 1 limone

olio extra vergine d’oliva

sale

capesante n. 3

Preparazione

Per prima cosa prendete il limone e in una ciotola grattugiate la scorza. Deve essere grattato in maniera fine, non dove toccare la bianco ( la mollica) altrimenti tutto diventerà amaro. Fatto questo aggiungete 4 cucchiai di parmigiano ( se siete in due). Ovviamente se siete in 4 dovrete aumentare le dosi. Mescolate quindi e fate insaporire il tutto.

Intanto mettete l’acqua a bollire per poi calare gli spaghetti. Questo è un piatto molto veloce, che non ha bisogno di molte preparazioni e procedimenti. Mentre l’acqua è sui fornelli e la nostra “mistura” si insaporisce, fate scaldare in una padella un filo d’olio e una noce di burro ( diciamo che potrete anche non mettere il burro, però questo ingrediente renderà più cremosi i nostri spaghetti e addolcirà il piatto).

Prendete gli spaghetti una volta cotti e non colateli, ma con una pinza metteteli nella padella ( l’acqua che la prendete dagli spaghetti che state inserendo nella padella), aggiungete la scorza di limone grattugiata con il parmigiano e inserite altra acqua di cottura.

A questo punto spadellate e fate cuocere un altri due minuti gli spaghetti e lasciate amalgamare bene.

Fatto questo la nostra Marisa Laurito, per rendere il piatto più ricco, lascia rosolare in una padella delle capesante con un filo d’olio. Una volta tagliate ponetele sopra e buon appetito.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mettete un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Spaghetti al limone di Marisa Laurito, veloci e freschi. Il piatto dell’estate che si cucina in pochi minuti proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.