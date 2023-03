Una ricetta si possono ottima da cucinare in qualsiasi momento dell’anno. Bastano pochi passaggi, anche se lunghi per avere un piatto buonissimo. Lo chef Peppe Guida presta questo primo in maniera semplicissima. Spaghetti, limoni e Provolone del Monaco. Ingredienti tipici della sua terra: i limoni tipici della Costiera Sorrentina, belli, succosi e saporiti e il […]

Spaghetti al limone di Peppe Guida, super cremosi e buoni. Il trucco: “Ecco dove mettere il succo prima di mantecare” scritto su Più Ricette da Redazione.

Vito Califano