spaghetti-al-misto-di-mare-e-pomodorini-confit,-la-cena-estiva-perfetta-e-fresca

I vermicelli misto mare, con colatura di alici e pomodorini confit, sono un primo piatto super gustoso. Potete usare gli ingredienti che più vi piacciono, io ho usato dei gamberetti rosa e un calamaro. Per rendere il piatto ancora più gustoso, ho fiammeggiato tutto con il brandy, e completato il piatto cin delle briciole di pane tostato. Un primo piatto da preparare per un Tranquillo pranzo domenicale. Oppure per fare un figurone con i vostri amici.

Vermicelli misto mare

Ingredienti:

180 gr vermicelli

150 gr gamberetti

150 gr calamaro

200 gr di pomodorini

1 spicchio d’aglio

Olio evo

Aglio in polvere (un pizzico)

Zucchero di canna (un pizzico)

timo

Prezzemolo

Sale

Colatura di alici

½ tazzina di brandy

Briciole di pane tostato

Procedimento:

Per preparare questo primo piatto, iniziate a preparare i pomodorini confit. Lavate i pomodorini e tagliateli a metà, nel senso della lunghezza, e disponeteli su una leccarda rivestita da carta forno.

In una ciotola mette l’olio evo, il timo e il prezzemolo tritato, l’aglio in polvere e lo zucchero di canna, mescolate bene e con l’aiuto di un pennello, bagnate tutte le superfici dei pomodorini. Infornate in forno preriscaldato a 100°, per circa tre ore. Nel frattempo dedicatevi alla pulizia del calamaro, e dei gamberetti.

In una capiente padella mettete un giro d’olio evo, unite lo spicchio d’aglio e i gamberetti, poi unite anche il calamaro tagliato a pezzetti, e iniziate a cuocere per un paio di minuti. Aumentate la fiamma e fiammeggiate con il brandy.

A questo punto i pomodorini saranno pronti, uniteli nella padella, mescolate il tutto e cuocete per un minuto. In una ciotolina mette un cucchiaio di colatura di alici, e un trito di prezzemolo, mescolate. Cuocete al dente la pasta, in acqua non salata, colatela direttamente nella padella. Mescolate bene, spegnete la fiamma unite la colatura di alici, mescolate tutto, impiattate, completate con le briciole di pane tostato e servite subito.

