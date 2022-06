Spaghetti al Pesto di limoni, iIl piatto più cremoso e saporito del pesto normale: Ecco l’antica ricetta campana

Pesto di limoni, più cremoso e saporito di quello al basilico: un’esplosione di sapori. Un condimento tutto particolare che sa di estate e si prepara in pochissimi minuti. Ecco gli ingredienti per questo fantastico e fresco pesto.

Ingredienti del pesto di limoni

150 gr di pinoli

succo di mezzo limone ( o di un limone se piccolo)

scorza tritata di mezzo limone

sale

olio EVO

mezzo bicchiere di acqua

mentuccia

basilico

aglio

3 patate ( 300 grammi circa)

Preparazione del nostro pesto

Dunque, armiamoci di pazienza e tanto amore. La ricetta è semplice, anzi semplicissima e buona. La prima cosa che dobbiamo fare è quella di cuocere la patata. Diciamo che rispetto al pesto di basilico questo è un pesto diverso, il limone ha una grande percentuale di acqua quindi la base deve essere una patata. Prendiamo quindi il nostro tubero e cuociamolo. Lasciamolo cuocere una ventina di minuti e poi togliamo la buccia.

Portiamolo a temperatura ambiente ( non calda quindi) e immergiamolo in un bicchiere da frullatore ad immersione ( se non l’avete andrà bene qualcosa di simile). A questo punto aggiungiamo il succo del limone, il sale, i pinoli e l’acqua.

Cominciate a frullare gli ingredienti e aggiungete a filo l’olio ( vuol dire che mentre frullate dovete aggiungere l’olio come se fosse maionese. Servirà a farlo montare). Dopo qualche secondo, cioè quando il tutto sarà già diventato crema, aggiungete il resto degli ingredienti: la mentuccia, il basilico. Continuate a frullare e solo alla fine grattugiate il limone. A queso punto mescolate senza frullare ( ovviamente se vi piace la consistenza della scorza di limone, altrimenti frullate pure).

Appena pronto condite le vostre bruschette o magari potete dare un tocco più frizzante alla vostra crudaiola. Oppure potrete condire gli spaghetti o magari pucciare ( inzuppare) dei gambi di sedano. Si possono può anche condire il pesce se volete, al posto della solita maionese. Se vi resta del pesto di limoni lo potrete conservare in un vasetto per circa tre giorni.

