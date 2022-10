Spaghetti al Pugnochiuso, si preparano con gli ingredienti che avete in casa e bastano pochissimi minuti. Un piatto di pasta al volo, qualcosa di veloce e gustoso: questo è un piatto che fa per chi non ha molta voglia di cucinare e non vuole, però, rinunciare al gusto. Ideale anche per chi è a dieta o per chi vuole rimanere leggero. Andiamo ora a vedere come si cucina questo piatto di pasta e quali sono gli ingredienti

Ingredienti per 3 persone degli spaghetti al Pugnochiuso

400 g. di spaghetti

300 g. di mozzarella

100 g. di olive nere snocciolate.

4 pomodori S.Marzano

1 spicchio d’aglio

olio evo

basilico

sale e pepe q.b.

Preparazione

Una ricetta davvero semplice da preparare. Basteranno davvero pochi passaggi: prendiamo una padella e facciamo soffriggere l’aglio in un filo d’olio. Ora mettiamo i pomodorini tagliati a pezzettoni grossolani. Prendiamo le olive e inseriamole ( non usiamo quelle da giù sgusciate, ma denoccioliamole noi con le mani. Avranno più sapore). Aggiustiamo di sale e facciamo cuocere giusto 2 o 3 minuti non di più.

Ora mettiamo la pentola e riempiamola d’acqua. Caliamo la pasta e saliamo: una volta cotta ( ovviamente al dente) scoliamola e tuffiamola nella padella. Amalgamiamo bene girando delicatamente il tutto.

Mi raccomando, non siate troppo aggressivi con il mestolo dato che i pezzi di pomodoro non dovranno spaccarsi. Spegnete il fuoco: prendetela mozzarella asciugata ( usate altrimenti il fior di latte) e facciamola a pezzi. Inseriamo nella padella e saltiamo: aggiustiamo di pepe, aggiungiamo un filo di olio abbondante e guarniamo con il basilico. Non aggiungete parmigiano o pecorino, ma è sempre il vostro gusto se ne volete una manciata sul vostro piatto di pasta.

Spaghetti al Pugnochiuso, si preparano con gli ingredienti che avete in casa e bastano pochissimi minuti scritto su Più Ricette da Redazione.