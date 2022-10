Spaghetti al Rancetto, altro che amatriciana. Una volta provata così non tornerete indietro. Il trucco è nell’ingrediente messo alla fine

Gli spaghetti al rancetto o meglio definirli “umbricelli ‘ncol rancetto” sono un primo piatto della tradizione Umbra, una ricetta antichissima che si tramanda di madre in figlio e che somiglia in un certo senso alla amatriciana romana ma ha un ingrediente in più che la rende ancora più saporita. Un primo che si realizza con ingredienti semplici e facilmente reperibili, alla base di tutto pomodoro e pancetta e con un tocco finale di maggiorana che la rende decisamente diversa dal piatto tipico romano. Se non lpavete mai sentita dovete assolutamente provarla perchè non realizzerete mai più la solita amatriciana. Vediamo quindi come si prepara

Spaghetti al Rancetto, Ingredienti

360 g di pasta

300 g di polpa di pomodoro

200 g di pancetta

60 g di pecorino romano

Mezza cipolla dorata

maggiorana

olio extravergine d’oliva q.b

sale q.b

Spaghetti al Rancetto, Preparazione

Per preparare i nostri spaghetti al rancetto bisogna per prima cosa sbucciare la cipolla, tagliarla e usarne solo una metà tagliandola a fettine sottilissime. Quindi prendiamo una padella con due cucchiai di olio evo e facciamolo riscaldare insieme alla cipolla. Quando si sarà leggermente imbiondita uniamo anche la pancetta a dadini e lasciamo cuocere qualche minuto affinché sia ben rosolata.

Per ultima aggiungiamo anche la polpa di pomodoro e mescoliamo bene. Aggiustiamo di sale e continuiamo la cottura per circa un quarto d’ora in modo che il sugo si rapprenda. Nel frattempo mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e aspettate che bolla. Quindi gettate gli spaghetti e fateli cuocere rispettando i tempi di cottura riportati in confezione.

Scolateli leggermente al dente e aggiungeteli al sugo nella padella e mescolateli insieme al condimento. Finite quindi la cottura degli spaghetti Quando gli spaghetti saranno quasi cotti aggiungeteli nella padella insieme al condimento e finite la cottura saltando gli spaghetti per qualche minuto. Infine unite le foglie di maggiorana e il pecorino romano grattugiato, amalgamate il tutto mescolando bene e impiattate. I nostri spaghetti al rancetto sono pronti.

Qualche consiglio: per la realizzazione di questo piatto può essere usata sia la pancetta dolce che quella affumicata. Stessa cosa per la maggiorana, andrà bene sia quella fresca in foglie sia quella secca in polvere. Anche per il pomodoro ne esistono diverse versioni, Potete usare i pomodori pelati oppure la polpa di pomodoro o anche pomodori da sugo freschi basta che siano spellati dopo averli sbollentati in acqua bollente e privati dei semini. Buon appetito!

scritto su Più Ricette da Redazione.