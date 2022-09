Spaghetti alla Bagherese, il primo più cremoso senza panna. La ricetta golosa salva pranzo che si fa in 15 minuti

Gli Spaghetti alla bagherese sono un primo vellutato e cremosissimo che si fa senza l’aggiunta di panna. Un piatto sfizioso, facile e veloce con un sughetto ai formaggi che si prepara mentre cuoce la pasta. Per questa ricetta abbiamo scelto un formato di pasta lunga, ma vanno benissimo anche penne o paccheri. Il procedimento è davvero semplicissimo e alcuni ingredienti possono essere sostituiti con altri formaggi a pasta morbida che avete in frigo. Questo primo piatto prende il nome e le origini dal famoso sfincione bianco di Bagheria. Ecco come si preparano

Spaghetti alla Bagherese, Ingredienti ( per 2)

200 g di spaghetti

mezza cipolla

4 filetti di acciughe

50 g di tuma

250 g di ricotta di pecora

olio evo q.b.

sale e pepe q.b

50 g di caciocavallo grattugiato

30 g di pangrattato

Spaghetti alla Bagherese, Procedimento

Iniziamo a preparare i nostri Spaghetti alla Bagherese mettendo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e aspettando che bolla prima di gettare gli spaghetti. Intanto prepariamo il sughetto. Prendiamo la cipolla, togliamo la buccia e tagliamola a fettine sottile, poi laviamo e spezzettiamo anche le acciughe. Quindi in una padella capiente mettiamo a scaldare l’olio extra vergine di oliva, e mettiamo a rosolare la cipolla con le acciughe.

Una volta dorate, togliamo e mettiamo da parte la cipolla e le acciughe e nella stessa padella facciamo tostare il pangrattato per cinque minuti aggiungendo anche sale e pepe quindi toglietelo dalla padella e versate nuovamente la cipolla e le acciughe. In un recipiente intanto, mantecate la ricotta con il caciocavallo grattugiato e mescolate i formaggi aggiungendo un po’ di acqua di cottura della pasta fino a che si formi una vellutata cremina.

Scolate gli spaghetti al dente e versateli nella padella con la cipolla e le acciughe, quindi aggiungete anche la crema di ricotta e caciocavallo e amalgamate il tutto a fiamma media. Infine aggiungete anche il pan grattato tostato e un mestolo di acqua di cottura della pasta. Mescolate ancora fino ad ottenere una pasta cremosa. Infine aggiungete la tuma tagliata a dadini e amalgamate il tutto aspettando che la tuma si sciolga. I nostri spaghetti alla bagherese sono pronti, Impiattate e servite cremosi e filanti. Buon appetito!

Spaghetti alla Bagherese, il primo più cremoso senza panna. La ricetta golosa salva pranzo che si fa in 15 minuti scritto su Più Ricette da Redazione.