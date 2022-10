Spaghetti alla Bizzarra, la ricetta siciliana più buona e facile della norma. Cosa si aggiunge alle melanzane. Pronta in 10 minuti

Oggi vedremo la ricetta degli spaghetti alla bizzarra. Una ricetta di origini siciliane che richiama i sapori degli spaghetti alla norma ma con l’aggiunta di un ingrediente che rende questo piatto davvero unico. Stiamo parlando del tonno in scatola, che va aggiunto verso la fine e che si sposa benissimo con il sapore delle melanzane e del pomodoro. L’aggiunta della fontina finale inoltre, rende il tutto più cremoso e delicato. Vediamo quindi come si prepara.

Spaghetti alla Bizzarra, Ingredienti

Spaghetti: 400 gr. piuttosto grossi

Melanzane: 2

Fontina: 100 gr. tagliata a dadini

Basilico: 1 mazzetto

Cipolla: 1

Olio di oliva extravergine: 4 cucchiai

Aglio: 1 spicchio

Tonno sotto olio: 100 gr. scolato dall’olio di conservazione

Pomodori perini: 400 gr.

Sale e pepe: q.b.

Preparazione

La prima cosa da fare per preparare gli spaghetti alla bizzarra è occuparsi delle melanzane. Tagliate i piccioli, quindi divideteli i cubetti di grandezza simile. Poneteli in una scolapasta e spolverizzateli con del sale. Lasciateli quindi a riposo per una mezz’ora. In questo modo l’ortaggio si libererà di gran parte della sua acqua di vegetazione in eccesso, che le conferirebbe un gusto amarognolo. Adesso passate a occuparvi dei pomodorini. Poneteli per pochi istanti nell’acqua che bolle, quindi privateli della pellicina e tagliateli a fettine. Adesso può cominciare la preparazione.

In una padella versate l’olio extravergine di oliva, e aggiungete l’aglio e la cipolla tritata finemente per farli imbiondire. Nel frattempo avete sciacquato le melanzane e siete pronte ad aggiungerle in padella. Lasciatele friggere per una decina di minuti, quindi aggiungete i pomodorini precedentemente tagliati. Aggiustate di sale e di pepe e lasciate cuocere questo sughetto per altri venti minuti. Cinque minuti prima di spegnere il fuoco, aggiungete il tonno sbriciolato e le foglie di basilico sminuzzate. Scolate la pasta al dente e unite il tutto. Aggiungete la fontina, mescolate ancora e servite gli spaghetti ancora caldi.

