Spaghetti alla boccalona, L’antica ricetta fiorentina introvabile al ristorante. Il ragù senza carne più buono che c’è

Gli spaghetti alla boccalona sono una ricetta tipica fiorentina. Oggi è diventato difficile trovarli nei menù dei ristoranti. Resistono però nelle antiche osterie, quelle un po’ datate, sicuramente non indicate ai turisti. E nelle case, dove vengono ancora preparati con amore. Il termine boccalone indica un uomo credulone e un po’ volgare. Per quel che […]

