Spaghetti alla Butana, non chiamateli Aglio e olio. Molto più cremosi con il segreto della “crema furba”

La ricetta degli spaghetti in crema d’aglio e bottarga di tonno è, sicuramente, adatta per coloro che vogliono azzardare col gusto e provare nuovi esperimenti culinari. Il sapore è, ovviamente, molto particolare ma per gli amanti dell’aglio di certo non ci sarà alcun effetto collaterale. E’ un piatto ideale da preparare anche per una cena o un pranzo importante, farete un gran figurone! Inoltre, potete utilizzare anche le linguine al posto degli spaghettoni.

Ingredienti per 4 persone

300 g spaghetti grossi o linguine

prezzemolo, sale, latte, olio evo, pepe q.b.

½ limone

80 g bottarga di tonno

1 testa d’aglio rosso

1 cucchiaio di mandorle pelate

Preparazione

Il procedimento degli spaghetti in crema d’aglio e bottarga di tonno prevede, innanzitutto, la preparazione della crema d’aglio la sera precedente. Dunque, tagliate l’aglio in spicchi, pulitelo e mettetelo in una tazza piena di latte chiusa poi con della pellicola e poi lasciatelo in frigo. Il giorno dopo, quando siete pronti per cucinare la crema, cuocete l’aglio nel latte fino ad ebollizione.

Dopodiché scolate e pulite il late e ripetete l’operazione. Poi, versate l’aglio cotto in una ciotola assieme alle mandorle, un po’ di latte di cottura, un po’ d’olio, sale e pepe e frullate fino ad ottenere una cremina. Passate poi a cuocere gli spaghetti. Nel mentre, in una ciotola mettete la scorza sminuzzata di mezzo limone assieme al prezzemolo.

Quando gli spaghetti saranno al dente, metteteli nella ciotola con la crema d’aglio, un po’ d’acqua di cottura e metà bottarga di tonno grattugiata. Fate amalgamare per bene il tutto, a fuoco lento, aggiungendo anche la scorza di limone e il prezzemolo precedentemente preparati nella ciotola. Impiattate e guarnite con altra bottarga grattugiata, una spolverata di pepe e prezzemolo tritato.

Vittorio Ferla