Spaghetti alla Carbonara. Bruno Barbieri svela il suo trucco: “Cosa aggiungo alle uova, così diventa una crema”

La Carbonara è uno dei piatti più buoni della cucina italiana e il grande e noto chef Bruno Barbieri spiega la sua versione super cremosa e buonissima. La particolarità della carbonara di Barbieri è che la cottura viene terminata in forno. Ma non solo un altro segreto di Barbieri è quello di aggiungere lo stracchino alle uova sbattute. Proprio lo stracchino infatti rende questa carbonara ancora più cremosa della solita e infine la gratinatura finale da un tocco di croccantezza che la rende davvero unica. Vediamo quindi come prepararla.

Carbonara, Ingredienti

Spaghetti 320 grammi

guanciale al pepe 320 grammi

Pecorino 100 grammi

uova 2

stracchino 250 grammi

sale q.b

pepe q.b

burro q.b

Preparazione

Iniziamo la preparazione della carbonara al forno preparando tutti gli ingredienti. Quindi tagliamo a cubetti il guanciale e mettiamolo in una pentola sul fuoco facendolo rosolare nel suo stesso grasso sciolto. Spegnete quando sarà diventato bello croccante. Ora prendiamo una ciotola e mettiamo dentro lo stracchino, quindi aggiungiamo anche le tre uova intere.

Uniamo allo stracchino e alle uova anche i 70 grammi di pecorino grattugiato e una macinata di pepe abbondante, a questo punto frullate tutto con un mixer a immersione fino a che il tutto diventa un crema liscia e golosa. Mettiamo ora sul fuoco una pentola capiente con abbondante acqua salata ( solo leggermente salata in quanto il guanciale è già molto sapido), facciamo cuocere la pasta e scoliamola al dente.

Una volta scolata, versatela nella ciotola con la crema di uova e stracchino e mescolate bene. Aggiungete infine anche il guanciale croccante e mettete tutto in una pirofila da forno imburrata. Completate con una spolverata di pecorino grattugiato e infornate a 180 gradi e lasciate in cottura fin quando la superficie non sarà ben gratinata. Quando sarà pronta, sfornate e servite bella calda.

Qualche variante: in questa ricetta sono stati usati gli spaghetti ma andrà bene anche la pasta corta come penne o rigatoni. E’ fondamentale che la pasta sia cotta molto al dente per evitare che scuocia nel forno. Utilizzate ingredienti di ottima qualità, soprattutto il pepe fresco e il pecorino buono. Volendo si può aggiungere alle uova anche del latte per rendere il tutto ancora più cremoso. In alternativa al pecorino può essere utilizzato anche il parmigiano, e invece del guanciale andrà bene anche la pancetta affumicata.

Vito Califano