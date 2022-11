Spaghetti alla carbonara di Vongole, più golosi e cremosi dei classici. L’alternativa veloce per la cena di Natale

Spaghetti alla carbonara di Vongole, una variante divertente e simpatica, una carbonara di mare e monti in pratica. L’importanza per questa ricetta è prendere ingredienti di ottima qualità e freschi per avere sapore. Andiamo quindi a vedere come si preparano e quali sono gli ingredienti di questo piatto buonissimo.

Spaghetti alla carbonara di Vongole, Ingredienti

1 Kg di vongole o lupini

400 g di spaghetti

4 uova

Olio extravergine d’oliva

1/2 bicchiere di vino bianco

formaggio grattugiato

Prezzemolo

1 spicchio d’aglio

Sale e pepe

Preparazione

Prima cosa procuriamoci una buona qualità di vongole: diciamo che possiamo anche aggiungere un mezzo chilo di telline oppure lupini per dare anche più sapore al piatto. Prendiamo quindi le nostre vongole e spurghiamole in una ciotola per un paio d’ore con del sale. Se avete preso i lupini vi consigliamo di togliere le varie alghe che si depositano in genere sui gusci.

Prendiamo ora una padella, facciamo un giro d’olio e mettiamo l’aglio. Aggiungiamo le vongole e un po’ di vino bianco. Facciamo aprire le nostre vongole. Ora facciamo un altro fondo e inseriamo in una padella l’aglio e facciamo rosolare in una con un po’ d’olio. Aggiungiamo ora le vongole sgusciate nel tegame con aglio. Passiamo ora alla pasta. Prendiamo una pentola e riempiamola d’acqua ( sempre a metà), aspettiamo che raggiunga il bollore e saliamo. Facciamo quindi cuocere la pasta.

Mentre la pasta cuoce facciamo la cremina con le uova e il formaggio. Separiamo quindi i tuorli, mettiamo in una ciotola e uniamo il formaggio grattugiato ( consigliamo del parmigiano dato che è più dolce). Quando la pasta sarà cotta mettiamola in una ciotola, aspettate un minuto e inserite il sugo con le vongole. Mescolate e dopo aggiungete la cremina di uova. Mescolate bene e concludete con del prezzemolo.

