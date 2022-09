Spaghetti alla Carmen, la ricetta più amata dai Food Blogger. Super cremosi senza panna col trucco del formaggio grattugiato. Facili e veloci

Spaghetti alla Carmen la ricetta che ha vinto la prima sfida della Food Blogger Cup. Una pasta gustosa da cui abbiamo preso spunto per preparare un ricetta davvero golosa e facile da preparare. A vincere questa prima tappa di Casa Barilla è stata Fiorella De Nicola, 30 anni. La ricetta che ha letteralmente conquistato la giuria è stata appunto la “Pasta alla Carmen” una psta i cui ingredienti principali sono olive, pomodorini, scaglie di pecorino e pancetta croccante.

Un primo davvero semplice da realizzare, il cui sughetto si prepara mentre cuoce la pasta. veloce per un pranzo dell’ultim’ora si fa con ingredienti poveri. Per creare un piatto più scenografico potete far sciogliere il pecorino in una padella antiaderente formando delle scaglie croccanti che poi andranno adagiate sulla pasta insieme alla pancetta croccante. Vediamo quindi come si prepara

Spaghetti alla Carmen, Ingredienti ( per due persone):

scalogno q.b

olive 10

pomodorini 10

pancetta 100 grammi

pecorino q.b

basilico qualche foglia

peperoncino q.b

pasta 200 grammi

Preparazione

Iniziamo a preparare gli Spaghetti alla Carmen mettendo una pentola con abbondante acqua salata sul fuoco e aspettiamo che bolla prima di calare la pasta. In questo caso abbiamo usato gli spaghetti ma va benissimo anche la pasta di formato corto, come pennoni o tortiglioni. Nel frattempo prendere una padella antiaderente con un filo di olio extra vergine di oliva e mettiamola sul fuoco.

Quindi mettiamo a soffriggere la pancetta tagliata a fettine fino a farla diventare bella croccante e toglietela dal fuoco mettendola da parte. Quindi nello stesso olio mettere a rosolare anche lo scalogno tagliato a fettine sottile e le olive denocciolate e tagliate a pezzettini. Infine aggiungere anche i pomodorini tagliati a metà e aggiustate infine di sale e pepe. Lasciate in cottura per un quarto d’ora finche i pomodorini non saranno belli appassiti.

Quando la pasta è pronta, scolarla e versarla nella padella facendola saltare per qualche minuto a fiamma vivace. Infine aggiungere il pecorino grattugiato, il peperoncino ( se piace) e qualche foglia di basilico. Impiattare e servire. Buon appetito!

Spaghetti alla Carmen, la ricetta più amata dai Food Blogger. Super cremosi senza panna col trucco del formaggio grattugiato. Facili e veloci scritto su Più Ricette da Redazione.