spaghetti-alla-checca-sul-rogo,-la-ricetta-di-ugo-tognazzi:-si-preparano-a-crudo-in-10-minuti-con-il-segreto-della-tradizione-romana

Spaghetti alla Checca sul Rogo, un ricetta di Ugo Tognazzi buonissimi dai sapori decisi, un piatto particolare che si prepara tutto a freddo davvero in pochissimi minuti ma con un trucco finale che rende questo piatto davvero unico. I sapori e i profumi vengono dal pomodoro e dalle tante erbe aromatiche utilizzate tutte a freddo e solo alla fine scottate con l’olio bollente.

Questa ricetta è una versione rivisitata dei classici spaghetti alla Checca, piatto tipicamente romano degli anni ’60, cucinato tutto a freddo. Ugo Tognazzi inventò questa variante pubblicandola nel suo libro “L’ Abbuffone” . In pratica ebbe la geniale idea di versare sulla pasta con tutto il condimento a crudo, dell’olio di oliva bollente. Lo sfrigolio dell’olio che ricorda proprio il suono del fuoco nel camico, diedero alla fine il nome al piatto. Il sapore ne uscì migliorato e la ricetta riscosse un successo enorme che dura ancora oggi. Vediamo quindi la ricetta di Tognazzi.

Spaghetti alla Checca sul rogo, Ingredienti per 2

160 g di spaghetti

300 g di pomodoro (ben maturo)

5 foglie di basilico

2 foglie di salvia

1 ciuffo di prezzemolo

1 rametto di rosmarino

1/2 foglia di alloro

1 spicchio di aglio

q.b.peperoncino piccante

q.b.origano secco

5 cucchiai di olio di oliva

q.b.sale

Spaghetti alla Checca sul rogo, Preparazione

La ricetta degli spaghetti alla Checca sul rogo è davvero semplicissima ma di sicuro effetto. Importanti sono gli ingredienti e in particolar modo il pomodoro che deve essere maturo e succoso. Meglio ancora se lo spelliamo magari facendolo sbollentare per un minuto solo in modo da togliere facilmente la buccia e i semi. Nei mesi invernali è meglio usare i pelati, basta aprire la scatola, prendere solo i pomodori eliminando semi e torsolo verde.

Una volta preparati i pomodori occorre tritare molto finemente tutti gli aromi e le spezie. Fatto ciò tagliate il pomodoro a pezzetti non eccessivamente piccoli e mettetelo in un colapasta in modo che perda l’acqua in eccesso, sempre dentro lo scolapasta conditelo con sale e origano secco. Lasciatelo quindi a scolare per minimo 15 minuti, meglio anche se lo lasciate per una mezz’oretta.

Nel frattempo mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e aspettate che bolla prima di calare gli spaghetti. Giusto cinque minuti prima della fine di cottura mettete sul fuoco una pentola con l’olio extra vergine di oliva e lasciate che diventi bello bollente. Prendete una insalatiera e mettete dentro tutti gli odori tritati, scolate gli spaghetti al dente e aggiungeteli agli odori, quindi versate sopra anche il pomodoro.

Portate in tavola l’insalatiera e per ultima cosa versate sopra l’olio bollente affinchè tutti i commensali possano ascoltare lo sfrigolio che rende questo piatto tanto particolare e goloso. Mescolate tutto per bene e servite immediatamente in modo che l’olio non si possa raffreddare. Attenzione, non va aggiunto alcun formaggio. I nostri spaghetti alla Checca sul rogo sono pronti. Buon appetito

