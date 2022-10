Spaghetti alla Chioggiotta: molto più buoni dei classici alle vongole con un ingrediente segreto in più. Cosa si aggiunge

Siete amanti del mare e dei sui sapori? I Tagliolini alla Chioggiotta fanno al caso vostro. Si tratta di un primo piatto tipico del Veneto, precisamente di Chioggia, nel bel mezzo della laguna veneta. In alternativa, spesso viene usato anche il riso ma la pasta fresca, in particolare i tagliolini, creano un connubio perfetto con l’ingrediente fondamentale del piatto: le vongole.

E’ un piatto semplice ma squisito, ottimo da preparare sia per una cena importante che per una cena in compagnia dedita al divertimento e al buon cibo. Il segreto è di riuscire al meglio nella preparazione del soffritto. Gli ingredienti che vi lascio di seguito sono per circa 4-5 persone.

Spaghetti alla Chioggiotta, Ingredienti

400 grammi di Spaghetti

1 radicchio rosso di Chioggia

1 kg di vongole tipo lupini

1 cipolla

1/2 bicchiere di vino bianco

sale, pepe, olio d’oliva extra vergine q.b.

Al via col procedimento! Tutto ruota intorno al soffritto. Dunque, in una padelle antiaderente fate soffriggere la cipolla tagliata finemente. In un’altra padella, con coperchio ben chiuso, fate aprire le vongole e, a metà cottura, fatele sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco. Dopodiché fate filtrare il brodo delle vongole ed unirlo con quelle sgusciate nella padella del soffritto. A fuoco abbastanza vivace fate restringere il brodo in eccesso e aggiungete una manciata di radicchio rosso di Chioggia, precedentemente. Fate amalgamare bene i sapori unendo anche sale e pepe.

Importante è far restare il radicchio quanto più croccante possibile. Nel mentre cuocere gli spaghetti. Una volta cotti, possibilmente al dente, versarli nella padella del soffritto e far spadellare per bene. Aggiungere un altro po’ d’olio d’oliva a crudo e servire. Inoltre, per chi lo preferisce, potete fare anche una spolverata di parmigiano. Buon appetito! Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

Spaghetti alla Chioggiotta: molto più buoni dei classici alle vongole con un ingrediente segreto in più. Cosa si aggiunge scritto su Più Ricette da Imma Bartolo.