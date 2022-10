Spaghetti alla cucunciata, la vera ricetta tradizionale siciliana: buonissima. Un’esplosione di sapori. Piatto super saporito e gustoso: estivo, ma non troppo questo è un piatto che si tramanda di nonni in figli. Andiamo a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti. INGREDIENTI degli spaghetti alla cucunciata 400 gr di spaghetti



2 acciughe salate



2 spicchi di aglio



1 mazzetto di basilico



2 melanzane



2 peperoni



300 gr di pomodorini



olio



sale



pepe



50 gr di olive nere snocciolate



40 gr di cucunci ( capperi grandi, i fiori)



qb pecorino grattugiato PROCEDIMENTO

Pulite le melanzane, lavatele bene e poi tagliatele a dadini ( prima la dividete in due e poi a dadini): ora inseritele in un colapasta e cospargete di sale le melanzane. Aspettate un’ora e lasciate che le melanzane spurghino acqua. Passato il tempo asciugate le melanzane per togliere l’acqua in eccesso. Ora sciacquate le acciughe ed eliminate il sale: a questo punto mettete tutto in un minipimer o un frullatore e frullate le acciughe e i cucunci ( i capperi). Mettete ora l’olio e ottenete un pesto cremoso.

A questo punto grigliate i peperoni, spellateli e tagliateli a listarelle. Prendete una padella, fate un giro d’olio e poi inserite i peperoni tagliati e le melanzane. Lasciate soffriggere per qualche minuto. Ora aggiungete i pomodorini e cuocete per 15 minuti.

Aggiungete i peperoni, le olive, qualche foglia di basilico e una parte del pesto e lasciate amalgamare. Assaggiate e, se occorre, salate e pepate. Lessate gli spaghetti e fateli saltare assieme alla salsa. Impiattate aggiungendo qualche ciuffetto di pesto, una spolverata di pecorino grattugiato e servite.



