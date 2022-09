Spaghetti alla cugina della carbonara con l’ingrediente “segreto” in più. Più buona e cremosa della classica

Oggi vi presentiamo una nuova ricetta che può essere chiamata “la cugina della carbonara” in quanto è una variante più golosa e saporita della classica carbonara. A differenza della ricetta tradizionale, questa ha degli ingredienti in più che renderanno il piatto ancora più saporito. Facilissima, la cugina della carbonara può essere considerata anche una ricetta salva pranzo o cena in quanto è velocissima da preparare. Vediamo quindi come si fa

Spaghetti alla Cugina della carbonara, Ingredienti per 4

400 g di spaghetti

olio evo q.b.

300 g di macinato di salsiccia

200 g di pancetta affumicata

400 g di polpa di pomodoro

pepe q.b.

4 tuorli

40 g di pecorino grattugiato

acqua di cottura q.b.

Spaghetti alla Cugina della carbonara, Preparazione

Iniziamo a preparare i nostri Spaghetti alla Cugina della carbonara prendendo una padella capiente e mettendola sul fuoco con un generoso filo d’olio di oliva extra vergine. Quando l’olio si sarà riscaldato aggiungere il macinato di salsiccia e lasciare rosolare per cinque minuti. Quindi versiamo anche la pancetta affumicata tagliata a cubettini e lasciare in cottura altri 10 minuti. rosolare per 5 minuti il macinato di salsiccia con olio evo q.b.

Quando salsiccia e pancetta saranno ben rosolate aggiungete in padella anche la polpa di pomodoro e aggiustate di pepe e solo pochissimo sale, ma se necessario in quanto sia la pancetta che il pecorino sono già molto salati. Lasciate in cottura per altri dieci minuti. Nel frattempo in una ciotola sbattete velocemente i 4 tuorli di uova con l’aiuto di una forchetta e aggiungete alle uova anche il pecorino grattugiato a pioggia, continuando a mescolare.

Intanto in abbondante acqua salata, lessate gli spaghetti rispettando i tempi di cottura. Dopo averli scolati ancora al dente, versateli nella padella con il pomodoro e la salsiccia e mescolate il tutto a fuoco lento per un paio di minuti. A fuoco spento aggiungete infine le uova e amalgamate il tutto per bene fino a formare una deliziosa cremina. La nostra cugina della carbonara è pronta, servirla ben calda. Buon appetito! Leggi altre gustose RICETTE DI VARIANTI DELLA CARBONARA

Spaghetti alla cugina della carbonara con l’ingrediente “segreto” in più. Più buona e cremosa della classica scritto su Più Ricette da Redazione.