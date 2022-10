Spaghetti alla Diamantese, la versione dell’aglio e olio alla calabrese. L’ingrediente segreto che lo fa ancora più buono

Spaghetti alla Diamantese, Avete mai pensato agli spaghetti aglio olio e peperoncino ma con l’aggiunta di acciughe salate e mollica di pane? E’ la versione calabrese della più tradizionale ricetta napoletana, che nasce nello specifico nella città di Diamante. Perché si sa, quando si parla di forte, i calabresi sono i migliori e non si poteva pensare di non fare proprio questo piatto a base del loro ingrediente più famoso.

Un primo semplice e veloce da preparare. Perfetto per una spaghettata di mezzanotte con gli amici, o anche per mangiare velocemente quando il vostro frigorifero è vuoto e avete voglia di qualcosa di buono.

Spaghetti alla Diamantese, Ingredienti

spaghetti 320 g

aglio 1 spicchio

peperoncino 1-2

olio extravergine d’oliva 80 ml

acciuga sotto sale 3-4 filetti

mollica di pane sbriciolata o pan grattato 100 g

sale q.b.

Preparazione

La prima cosa da fare è la preparazione degli spaghetti. In una pentola capiente mettete l’acqua con un pizzico di sale grosso su fiamma alta e portate a ebollizione. Nel frattempo potete pensare già alla preparazione del condimento. In una padella antiaderente versate l’olio, l’aglio e il peperoncino. Potete decidere di metterne uno o due, a seconda del gusto personale e del grado di tolleranza al piccante.

Quando l’aglio sarà ben dorato, è il momento di aggiungere le acciughe (potete usare anche le alici sott’olio). Fate cuocere e aspettate che si sciolgano nell’olio bollente. Intanto l’acqua per la pasta avrà sicuramente cominciato a bollire. Calate gli spaghetti e mentre cuociono continuate la preparazione del vostro condimento. Sbriciolate la mollica di pane o il pangrattato.

Mettetelo in una padella antiaderente e fatelo tostare. Scolate la pasta bene al dente e versatela nella padella con l’olio, l’aglio, il peperoncino e le acciughe. Mescolate per bene e aggiungete la mollica di pane. Una volta amalgamato il tutto, il piatto è pronto per essere servito.

Vittorio Ferla