Spaghetti alla Faruk, il piatto italiano più amato da Lady Diana. Lo chef svela il segreto della “crema gialla” che si fa in pochi minuti

Spaghetti alla Faruk, il piatto italiano più amato da Lady Diana. Un piatto semplice: ricettina super semplice e veloce, pochi ingredienti e sopratutto salva pranzo o cena

Ingredienti Spaghetti alla Faruk

300g di pasta alla chitarra

300g di gamberetti sgusciati

1 scalogno

1 cucchiaio di curry

1/2 cucchiaino di curcuma

cipollina

200ml di panna

succo di mezzo limone

2 cucchiai di cognac (o 50ml vino bianco)

sale e pepe

una noce di burro

olio EVO

Preparazione

Come ogni primo piatto veloce che si rispetti, bisogna partire dal mettere la pentola sul fuoco, aspettare che l’acqua raggiunga il bollore e calare poi la pasta ( ovviamente salare l’acqua). Fatto questo e aspettare i nostri canonici 20 minuti ( l’acqua bollirà in circa 10-12 minuti e cuocerà in altri 10 12 minuti) prepariamo il sugo.

Prendiamo una padella e mettiamo lo scalogno ( non temete, potete anche usare la cipolla) tagliano a pezzettini piccoli e sottili, in maniera che possa sciogliersi per bene. Usiamo sia il burro che l’olio. Aspettiamo qualche secondo e poi aggiungiamo il curry e la curcuma. Facciamo soffriggere per circa 30 secondi a fiamma media. Versiamo ora il succo di limone e poi il cognac ( se in casa non avete il cognac potete usare il brandy o un distillato ambrato). Mescoliamo bene il tutto e dopo uno o due minuti aggiungiamo la panna. Aggiustiamo di sale e mettiamo un pizzico di pepe.

Ora aggiungiamo i gamberetti e facciamo cuocere per altri 3 minuti ( la pezzatura dei gamberi non deve essere proprio piccola, ma medio/grande). Copriamo il tutto con un coperchio e lasciamo che il sugo insaporisca.

Fatto questo, una volta che la pasta è cotta, scoliamo al dente e inseriamo nella padella con la crema. Aggiungiamo l’acqua di cottura e amalgamiamo il tutto. Condite con qualche cipollina a pezzetti e pepe macinato fresco. Servite caldo.

