Sembra una ricetta complessa, ma non lo è, anzi. E’ buona e gustosa, ricca di sapore e anche sostanziosa. La si può cucinare in qualsiasi momento, anche quando siamo soli oppure se non abbiamo idee possiamo cucinarla quando abbiamo ospiti a cena. Basteranno poche mosse. Facendo un passo indietro, andando a scavare nella storia, la […]

Spaghetti alla Faruk, l’originale. La ricetta italiana che fece impazzire il re scritto su Più Ricette da Redazione.

Vito Califano