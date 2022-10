Gli spaghetti con carciofi alla giudia è una ricetta antica che risale al XV secolo, molto utilizzata a Roma. Si tratta di un primo piatto molto veloce, il cui ingrediente fondamentale è il carciofo fritto mixato con la crema di patate, ricotta e pecorino. La cremina che ne verrà fuori sarà formidabile e voi ne vorrete più farne a meno! Gli ingredienti che vi indico sono per circa 2 persone. Se volete preparare il piatto per più persone vi basterà aumentare la dose.

Spaghetti alla Giudia, Ingredienti

180 g di spaghetti

3 carciofi mammole

1 patata

pecorino grattugiato

sale e pepe q.b.

2 cucchiai di ricotta

Al via con la preparazione!

In primis, bisogna lessare una patata. Dopodiché procedete col pulire per bene i carciofi eliminandone le foglie esterne più dure, senza tagliare il gambo. Mettete i carciofi in un recipiente con acqua e succo di limone per 10 minuti. Dopo aver fatto riscaldare a fiamma bassa una pentola alta con dell’olio, prelevate i carciofi dal limone e sbatteteli un po’ per farli aprire, per poi metterli testa in giù nella pentola con l’olio.

Tagliate l’altro carciofo a spicchi e unitelo agli altri nella pentola. Lasciate cuocerli per circa 10 minuti fino a farli diventare abbastanza morbidi. Potete farle la prova con la forchetta facendola entrare facilmente nei carciofi. Una volta cotti i carciofi, metteteli a scolare su carta da cucina. Dopodiché versate la patata sbucciata, la ricotta e i carciofi a spicchi nel frullatore per frullare tutto per bene.

Unite anche il pecorino, il sale e il pepe. Nel mentre cuocete gli spaghetti. Una volta cotti immergeteli nella cremina che si è creata fino ad amalgamarli e servite con un’ulteriore spolverata di pepe e pecorino. Buon appetito! Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

Spaghetti alla Giudia: il piatto con i carciofi più richiesto nei quartieri romani. Super cremosi, senza panna e pronti in 10 minuti scritto su Più Ricette da Imma Bartolo.

Mata