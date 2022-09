Spaghetti alla Mamma Rosa, il piatto senza panna più cremoso c’è. L’antica ricetta siciliana che si fa in 5 minuti

Volete un piatto da preparare all’ultimo minuto, buonissimo e cremoso senza l’ausilio della panna? Gli spaghetti alla Mamma rosa sono proprio quello che fa per voi. Una ricetta antica siciliana che ricorda molto anche la classica napoletana con la ricotta di bufala. Un piatto che farà felice tutti dai grandi ai piccini e che non è affatto calorico nonostante sia molto goloso. Una pietanza semplicissima e velocissima da preparare, davvero una sciocchezza, che però non smetterei mai di mettere in tavola. Ottima anche per amici vegetariani.

Spaghetti alla Mamma Rosa, Ingredienti:

450 g di pasta del formato che preferite ( noi abbiamo scelto gli spaghetti)

300 g di ricotta

500 g di pomodori (privati dei semi e dell’acqua di vegetazione)

60 g di olio extravergine di oliva

60 g di pecorino grattugiato

1 piccola cipolla

sale q.b.

Preparazione:

Per preparare la pasta alla mamma rosa iniziamo a mettere sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e aspettiamo che bolla. Quindi prendiamo i pomodorini, laviamoli e asciughiamoli bene, quindi tagliamoli a metà e priviamoli dei semini all’interno. Nel frattempo mettiamo una pentola bella capiente sul fuoco insieme ad un generoso filo di olio extra vergine di oliva.

Facciamo quindi rosolare la cipolla, sbucciata e lavata sotto acqua corrente ( questo eviterà che mentre la tagliamo possano lacrimarci gli occhi) e tagliamola a fettine molto sottili. Quando sarà leggermente imbiondita e appassita aggiungiamo anche i pomodorini. Lasciamo in cottura a fiamma bassa per un quarto d’ora circa aggiustando si sale e di pepe ( a piecaere) e spezzettiamo anche qualche fogliolina di basilico. Aspettate che si formi una salsa schiacciando e spezzando i pomodorini mentre si cuociono.

Prendiamo quindi un recipiente dove andremo a mettere la nostra ricotta, aggiungiamo anche una parte della salsa e iniziamo a stemperare la ricotta con la salsa mescolando di continuo con un mestolo di legno fino a che non si formerà una sorta di cremina. Nel frattempo cucinate gli spaghetti e aspettate i tempi di cottura riportati in confezione. Una volta pronti scolateli e versateli nella padella con il sugo e aggiungete anche la crema di ricotta. Mescolate bene, spegnete sotto al fuoco e versate una generosa spolverata di pecorino grattugiato. Impiattate e servite ben caldi, i nostri spaghetti alla mamma rosa sono pronti. Buon appetito.

