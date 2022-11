Gli spaghetti alla Natalina sono un’antica ricetta tradizionale delle campagne, luoghi in cui era del tutto assente il pesce per cui si utilizzavano solo prodotti dei campi, degli orti. Rientra, infatti, nella lista dei piatti definiti ‘poveri’ proprio per la semplicità della preparazione e degli ingredienti. Tuttavia, si tratta di un primo piatto molto gustoso e sostanzioso, da preparare ogni volta che lo desiderate.

Spaghetti alla Natalina, Ingredienti per circa 4 persone

400 g di spaghetti (possibilmente di Gragnano o Garofalo)

250 g di pomodori del Piennolo

80 g di noci

una ventina di pinoli

un pugno di uvetta

40 g di capperi salati

un pugno di olive nere

2 -3 acciughe sott’olio

1 spicchio d’aglio

olio evo

prezzemolo tritato, sale e peperoncino q.b.

Al via col procedimento!

In una ciotola, mettete l’uvetta, le olive sgusciate, le noci, i capperi. Poi passate a cuocere gli spaghetti. Nel mentre, in una padella fate soffriggere aglio, olio e peperoncino e quando l’aglio sarà imbiondito eliminatelo. Aggiungete anche le acciughe e fatele sciogliere, poi anche gli ingredienti precedentemente messi in una ciotola. Mescolate il tutto e insaporite col sale. Aggiungete anche i pomodorini del piennolo e fate cuocere per altri 5 minuti.

Una volta cotti, scolate gli spaghetti e versateli nella padella con il sughetto preparato con tutti gli ingredienti e fate amalgamare tutto. Infine, aggiungete il prezzemolo tritato e poi servite. Buon appetito! Leggi anche: Spaghetti “Bufala Bufala Bufala”, la pasta più cremosa che ci sia e che si prepara in 10 minuti, Fantastici

D

Spaghetti alla Natalina, da fare nel veglione. Più buoni ed economici di quelli alle vongole. Si preparano in 10 minuti scritto su Più Ricette da Imma.

Vito Califano