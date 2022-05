I vermicelli alla Nerano sono un primo piatto semplice da preparare ma allo stesso tempo moto gustoso. Una ricetta originaria della penisola sorrentina.

Un primo piatto realizzato con due ingredienti principali, le zucchine ed il provolone del monaco. Ovviamente questa ricetta viene spesso preparata sostituendo il “Provolone del Monaco “con altri tipi di formaggi, ma ovviamente in questo caso potremo ottenere degli ottimi vermicelli zucchine e formaggio, perché la Nerano si fa con il provolone del Monaco, che è un formaggio semiduro a pasta filata, caratteristico della zona dei monti Lattari.

Ah…..dimenticavo le zucchine vanno rigorosamente fritte. Ma adesso preparate gli ingredienti e prepariamo questo strepitoso primo piatto.

Ingredienti:

180 gr di vermicelli

300 gr di zucchine

100 gr di provolone del monaco grattugiato

1 spicchio d’aglio

Olio evo

Sale

Pepe

Basilico

Procedimento:

Per preparare i vermicelli alla Nerano, iniziate a lavare le zucchine, tagliatele a fette sottili,

friggetele in abbondante olio evo, girandole spesso, fino ad ottenere la doratura desiderata. Posizionate le zucchine fritte su fogli di carta assorbente, in modo da eliminare l’olio in eccesso.

Portate ad ebollizione abbondante acqua salata e iniziate a cuocere i vermicelli. Nel frattempo mettete in una padella antiaderente un paio di cucchiai d’olio di frittura e soffriggete lo spicchio d’aglio, grattugiate il provolone del monaco.

Eliminate l’aglio appena biondo, e colate i vermicelli direttamente nella padella, unite le zucchine e amalgamate il tutto, aggiungendo un poco d’acqua di cottura della pasta.

Spegnete la fiamma e unite il provolone del monaco, grattugiato.

Mescolate velocemente fino ad ottenere una crema, se occorre unite ancora un poco d’acqua di cottura.

Terminate con il basilico e il pepe macinato al momento.

L’articolo Spaghetti alla Nerano, cremose come non li avete mai mangiati, “ecco cosa aggiungere alla fine per amalgamare” proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.