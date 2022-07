Spaghetti alla Nerano di Benedetta, il trucco per farli cremosi senza panna: “Ecco cosa aggiungo a metà cottura”. Fantastici

Gli Spaghetti alla Nerano sono un primo piatto tipico della tradizione campana e in particolare de Marina del Cantone a Nerano appunto. Inventati dal celebre ristorante sul mare Mariagrazia, hanno saputo conquistare turisti da ogni dove che non possono fare a meno di fermasi sulle coste sorrentine per assaggiarne un piatto. La ricetta è solo a base di zucchine e formaggio, ma tutto sta nella preparazione. Oggi vediamo come li prepara Benedetta e il suo segreto per una cremina davvero da urlo, (anche se non proprio da tradizione). Se vuoi altre ricette di Benedetta leggi qua

Spaghetti alla Nerano, Ingredienti

350 g di spaghetti

8 zucchine

100 g di pecorino semifresco grattugiato ( o parmigiano)

100 g di provolone del monaco grattugiato ( o formaggio simile

1 l di olio di semi

sale e pepe

Procedimento

Si inizia con la preparazione delle zucchine. Lavarle bene, togliere il gambo e tagliarle a fettine sottili e rotonde. Nel frattempo scaldare l’olio di semi ( meglio se di arachidi) nella padella. Quando l’olio sarà arrivato alla giusta temperatura friggere le rondelle di zucchine, una manciata alla volta. Toglierle con un mestolo coi buchi facendo colare l’olio e metterle in una zuppiera ( senza carta assorbente) salare leggermente.

Nel frattempo portare a ebollizione abbandonante acqua salata dove andremo a cucinare i nostri spaghetti. Mentre la pasta si cuoce, mettere in un mix un terzo delle zucchine fritte, un po’ di acqua di cottura e circa 30 g di provolone del monaco grattugiato. Frullare il tutto e lasciare da parte la cremina ottenuta. Nel frattempo mettete nuovamente le zucchine in una padella capiente. Se hanno rilasciato ancora troppo olio di frittura scolarle un po’ ma non tutto. Mettere da parte un po’ di acqua di cottura e scolare gli spaghetti al dente.

Trasferire gli spaghetti nella padella con le zucchine e mescolare bene a fuoco vivace. Quindi unire la cremina la zucchine composta nel mix e mescolare ancora. Spegnere il fuoco, aggiungere il formaggio, un po’ di acqua di cottura e fare mantecare il sugo prima di servire. Il piatto i Spaghetti alla nerano è pronto e può essere completato con una manciata di pepe o qualche fogliolina di menta fresca. Leggi altre ricette con le zucchine

