Spaghetti alla nerano di mare, con vongole e cozze. Il piatto top dell’estate. Facili e veloci, è il primo più cremoso e buono che c’è

Spaghetti alla nerano di mare, la nuova ricetta dell'estate che combina il classico della tradizione partenopea con i frutti di mare per un risultato davvero eccezionale. Una ricetta tipica della costiera sorrentina ed in particolare di Marina del Cantone a Nerano appunto. Un piatto veloce, pronto in poco tempo a base di zucchine fritte, basilico e un mix di vongole e cozze che renderà ogni boccone un momento di pura estati culinaria. Semplice da preparare, super cremoso, è ottimo per deliziosi pranzi o cene estive ma si può preparare tutto l'anno.

Spaghetti alla nerano di mare, Ingredienti per 4 persone

400 g di spaghetti

800 g di zucchine

500 g cozze

500 g di vongole

1 spicchio di Aglio

Olio extravergine d’oliva q.b

Olio di semi di arachide q.b

25 g di basilico fresco

40 g di Parmigiano reggiano grattugiato

burro q.b

Sale q.b

Pepe q.b

Preparazione degli Spaghetti alla nerano di mare

Iniziamo a realizzare i nostri spaghetti alla nerano di mare lavando le zucchine e eliminando le estremità. Quindi tagliamole a rondelle cercando di mantenere lo stesso spessore, se avete la mandoline è preferibile. Quindi prendiamo una padella antiaderente e versiamo abbondante olio di semi di arachide e friggiamo le zucchine stando attenti a non farle bruciare. Devono essere infatti appena dorate. Quindi scoliamole con una schiumarola e mettiamole in un recipiente a riposare con sopra una noce di burro e una spolverata di parmigiano. Questa è una operazione che si può fare anche il giorno prima, o la mattina per la sera. Più le zucchine saranno riposate più buone sarà il piatto.

Adesso passiamo alla preparazione dei frutti di mare che andranno puliti e spurgati. Eliminiamo innanzitutto le vongole e le cozze aperte o rotte e mettiamole le vongole intere in acqua e sale per circa un’ora. Quindi puliamo le cozze estirpando il bisso e grattandole in superficie con un coltello e sciacquandole bene sotto l’acqua corrente. Puliti i frutti di mare prendiamo una padella bella capiente con abbondante olio extravergine di oliva, Facciamo rosolare a fiamma media uno spicchio d’aglio e eliminiamolo una volta imbiondito.

Gettiamo nella padella le vongole e le cozze e facciamole aprire a fiamma alta per un paio di minuti coprendole con un coperchio. Una volta aperti i frutti di mare toglieteli dalla padella, sgusciateli (lasciandone interi qualcuno per decorazione) e metteteli da parte. Prendete quindi un colino a maglia stretta e filtrate l’olio dei frutti di mare, quindi riversatelo di nuovo in padella insieme alla zucchine fritte, aggiustando di sale e di pepe e accedente sotto al fuoco facendo amalgamare bene il tutto. Intanto prendete una pentola con abbondante acqua salata dove andremo a lessare i nostri spaghetti.

Quando saranno cotti al dente, ovvero due minuti prima del tempo indicato in confezione, scolateli e versateli nella padella con le zucchine e amalgamate fino a a fine cottura. Infine versate sopra i frutti di mare sgusciati e lasciate ancora in cottura giusto un paio di minuti. Completate con una spolverata di parmigiano grattugiato e le foglie di basilico fresco a pezzettini. I nostri spaghetti alla nerano di mare sono pronti per essere impiattati e gustati cremosi e buonissimi. Buon appetito.

