La pasta alla Nerano, come ci indica stesso il termine, è tipica della regione Campania, precisamente della bellissima città di Nerano. Si tratta di una piccola frazione marina del comune di Massa Lubrense, nella penisola Sorrentina.

Non tutti hanno la possibilità di fare una toccata e fuga solo per mangiare un primo piatto. Di seguito, quindi, vi lascio la ricetta per un gustoso e semplice piatto di spaghetti alla Nerano rivisitati con un ingrediente speciale. Io utilizzo gli spaghetti marca Garofalo, ve li consiglio vivamente!

Ecco gli ingredienti per una porzione di 4 persone:

300 gr di spaghetti Garofalo

parmigiano grattugiato

zucchine

2 sottilette kraft

un po’ di peperoncino

olio extravergine q.b. (Circa 50 gr)

Procediamo subito con l’elaborazione del nostro piatto. Porre in una padella antiaderente olio, sale, peperoncino e zucchine tagliate a rondelle. Lasciarle in cottura, possibilmente coperte, per circa un quarto d’ora.

Nel frattempo, procedere con la cottura degli spaghetti. Quando le zucchine sono cotte, frullatene circa la metà, inserendo un goccio dell’acqua di cottura per arrivare ad un composto quanto più cremoso possibile.

Infine, mescolare in padella gli spaghetti con il composto ottenuto e aggiungere il nostro ingrediente speciale, le sottilette che servono a rendere il tutto più delizioso e amalgamato. Guarnire il piatto con le zucchine messe precedentemente da parte e una spolverata di parmigiano.

L’articolo Spaghetti alla Nerano rivisitati: il gusto della semplicità e dell’alternativa sulle nostre tavole con un ingrediente speciale proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.