Spaghetti alla Nerano rossa, ancora più buoni. La nonna svela il segreto per farli ancora più cremosi: “Si aggiunge questo”

Spaghetti alla Nerano siciliana fatti con La zucchina alla siciliana, secondo una ricetta della tradizione molto povera. Questo primo piatto è in realtà tipico della Liguria, ma si consuma moltissimo nell’isola a sud dell’Italia. Non solo è saporita e semplice da preparare, ma è anche ottima per una sana alimentazione. Infatti questo ortaggio è ricco di acqua per il 90%, contiene pochissimi carboidrati, grassi e proteine. Secondo le signore sicule, il piatto va realizzato come una zuppa, diventando così perfetto anche per l’inverno che è ormai alle porte. Si può aggiungere della pancetta per insaporire.

Spaghetti alla Nerano siciliana, Ingredienti

olio extravergine d’oliva q.b.

cipolla bianca 1/2

pomodorino in scatola 500 g

zucchina siciliana 1

acqua 3 bicchieri

sale q.b.

uova 2

formaggio grattugiato q.b.

ditaloni rigati 300 g

Preparazione

La prima cosa che dovete fare per realizzare la pasta alla zucchina siciliana è preparare proprio questo ortaggio. Pelatelo con un pelapatate, perché la buccia è molto dura e risulterebbe sgradevole. Tagliatela poi a tocchetti ed eliminate la parte più interna con i semini, che diventerebbe gommosa durante la cottura. Una volta tagliata la zucchina a listarelle, possiamo passare alla preparazione del condimento. In una pentola versate dell’abbondante olio extravergine d’oliva.

Tagliate la cipolla in pezzi non troppo piccoli e versatela nella padella per farla imbiondire. Unite il pomodorino e fatelo cuocere per una decina di minuti a fiamma bassa. Mentre si cuociono, schiacciateli con un cucchiaio. Una volta che il sughetto è pronto, bisogna aggiungere la zucchina e i bicchieri d’acqua. Coprite il tutto con un coperchio e lasciate cuocere per un’ora. Bisogna controllare molto spesso per vedere se è il caso di aggiungere dell’acqua. Adesso potete passare alla preparazione della pasta.

Dovete scolarla due minuti prima della fine del tempo di cottura, e aggiungerla al condimento. Tenete da parte un po’ di acqua di cottura se dovesse servire per aggiustare la consistenza del piatto. A questo punto potete aggiungere le uova. Apritele direttamente nel tegame e mischiate per altri cinque minuti, finché non saranno distribuite uniformemente. E’ il momento di dare al tutto una spolverata di formaggio grattugiato. La pasta con la zucchina siciliana è pronta per essere servita.

Vittorio Rienzo