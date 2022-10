Spaghetti alla Picchio Pacchio, la ricetta siciliana più buona e veloce che sia. Solo 5 minuti per un sughetto eccezionale

Gli Spaghetti alla picchio pacchio: il primo più semplice e veloce che ci sia ma soprattutto molto goloso grazie alla ricetta siciliana. Questa ricetta ha origine infatti nel palermitano, un piatto povero per il quale non servono molti ingredienti se non del buon pomodoro fresco e gli aromi che più vi aggradono. Il risultato però non è banale anzi è super buono, il segreto infatti è nella preparazione che deve essere seguita passo passo.

Gli spaghetti picchio pacchio si chiamano così per il suono onomatopeico che fanno i pomodori quando sfrigolano nell’olio caldo. I pomodori perfetti per la preparazione di questi spaghetti sono quelli tondi e ben maturi, ma andranno bene anche altre varietà di pomodori basta che siano freschi. Anche la pasta ha la sua importanza, è da preferire infatti quella trafilata al bronzo che rilascia più amido e riesce a legare meglio il sughetto. Potete scegliere di pelare i pomodori o no, molto dipende dalla qualità del pomodoro che decidete di utilizzare per la ricetta.

Spaghetti alla picchio pacchio, Ingredienti

350 g di Spaghetti

4 spicchiAglio

Mezza Cipolla

400 g di Pomodori

q.b. Basilico

6 cucchiai di Olio extravergine di oliva

1 Peperoncino

100 g di Formaggio grattugiato

Preparazione degli Spaghetti alla picchio pacchio

Per preparare i nostri Spaghetti alla picchio pacchio dobbiamo per prima cosa mettere sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e aspettare che bolla prima di gettare la pasta che dovrà rispettare i tempi di cottura riportati in confezione. Mentre gli spaghetti cuociono possiamo preparare il sughetto. Pelate i pomodori, o per risparmiare tempo, incideteli con un coltellino, e fateli sbollentare giusto un paio di minuti in acqua bollente. Potete utilizzare la stessa acqua della pasta, prima di gettare gli spaghetti.

Scolateli ( o prendeteli con uno scolapasta) e tagliateli a cubetti, quindi metteteli da parte. Prendete ora una padella bella ampia con 6 cucchiai abbondanti di olio evo , aggiungete anche l’aglio privato della camicia e schiacciato e la cipolla sbucciata e tagliata a fettine molto sottili. Lasciate che entrambi diventino leggermente dorati, quindi aggiungete i pomodori a cubetti e lasciate che rosolino insieme al peperoncino e a qualche fogli di basilico.

Quando la pasta è quasi pronta, scolatela al dente e unitela nella padella con il sugo di pomodi, aggiungete ancora qualche foglia di basilico fresco spezzettata e mescolate iil tutto affinchè i sapori si amalgamino bene. I vostri spaghetti alla picchio pacchio sono finalmente pronti. Se vi piace potete aggiungere anche una bella spolverata di caciocavallo grattugiato. Impiattate e servite, Buon appetito!

