Spaghetti alla Puzzulana, altro che spaghetti alla cozze! l’antica ricetta di Pozzuoli: “Cosa si aggiunge per farli così cremosi”

Spaghetti alla “puzzulana” sono una ricetta veloce e facile da preparare, il cui ingrediente base sono le cozze. un primo piatto velocissimo e molto gustoso. Un primo piatto molto simile al classico spaghetto con le cozze in bianco, ma con un tocco finale in più che da maggiore cremosità alla ricetta come da antica tradizione puteolana. Questo piatto infatti è originario di Pozzuoli in provincia di Napoli. Mi raccomando a comprare le cozze già pulite o a pulirle per bene prima di utilizzarle. vediamo quindi come si prepara.

Spaghetti alla “puzzulana”, Ingredienti per 4 persone:

1 kg di cozze

7 cucchiai di olio evo

2 spicchi di aglio

pepe sale

prezzemolo tritato

350 g di spaghetti o linguine

formaggio parmigiano grattugiato o pecorino q.b.

Procedimento:

Iniziamo a preparare i nostri spaghetti alla puzzolana pulendo le cozze con un coltellino eliminando le incrostazioni e il bisso sempre che non le abbiate comprate già pulite). Quindi sciacquatele sotto acqua corrente e mettetele da parte in uno scolapasta. Prendere quindi un tegame abbastanza capiente e metterlo sul fuoco con dentro le cosse e un poco di acqua. Copriamo il tegame con un coperchio e lasciamo in cottura a fiamma media fino a che le cozze non si saranno aperte.

State attenti ad eliminare quelle che invece, nonostante la cottura, sono rimaste chiude. Quindi mettiamo le cozze in un recipiente e le sgusciamo quasi tutte lasciandone solo qualcuna per la guarnizione finale. Mettiamo da parte le cozze sgusciate e filtriamo anche l’acqua di cottura delle cozze con un colino a maglie molto strette. Mettiamo da parte anche questo. Nel frattempo mettiamo ul fuoco una pentola con abbondante acqua salata dove andremo a lessare gli spaghetti.

Mentre gli spaghetti sono in cottura, prendiamo una padella bella capiente e mettiamola sul fuoco con abbondante olio evo. Quindi facciamo rosolare l’aglio sbucciato e schiacciato. Quando questo sarà bello dorato uniamo le cozze, aggiustiamo di pepe e infine aggiungiamo anche il liquido di cottura delle cozze. Lasciamo cuocere a fuoco vivace per 3 minuti circa. Quando gli spaghetti saranno pronti, scoliamoli e aggiungiamoli direttamente nella padella con le cozze.

Facciamo saltare gli spaghetti a fiamma vivace amalgamando il tutto con un mestolo di legno. Infine a fiamma spenta aggiungiamo il prezzemolo tritato fresco e una bella manciata di parmigiano reggiano grattugiato o pecorino ( a seconda dei gusti). I nostri spaghetti alla puzzolana sono pronti per essere serviti belli caldi e cremosi. Buon appetito! Leggi anche altre golose RICETTE CON LE COZZE

