Spaghetti alla San Giuvannin, il piatto della tradizione pugliese che si prepara con pochi ingredienti

Ingredienti

400 g di spaghetti

500 g di pomodorini ciliegini oppure 4-5 pomodori San Marzano

2 spicchi d’aglio

6 cucchiai di olio extravergine d’oliva

peperoncino piccante secco

2 cucchiaini di capperi dissalti

6 filetti di acciughe sott’olio

sale q.b.

Preparazione

E’ una pasta che si cuoce in poco tempo, giusto i minuti che impiegano gli spaghetti a cuocere. Quindi la prima cosa da fare è quella di prendere una pentola e riempirla di acqua. Accendete la fiamma e fate andare. Ovviamente non mettete moltissimo sale. Il sugo che stiamo per preparare è davvero molto saporito ( ci sono i capperi, le acciughe. Quindi attenti).

Ora prendiamo una padella e aggiungiamo un filo d’olio e facciamo soffriggere del peperoncino e aglio. Una volta che l’aglio si è imbiondito ( non bruciato, se l’olio comincia ad odorare di bruciato buttatelo perché rovinerà il piatto) aggiungete le acciughe e i pomodorini ( vanno tagliati a metà prima di cominciare così vi troverete meglio).

Mentre sono in padella a cuocere schiacciateli con una forchetta e lasciate che tutto il succo fuoriesca. Dovrà cuocere per circa 15 minuti: i pomodorini dovranno appassire e fare un tutt’uno con le acciughe.

Mentre il sugo cuoce aggiungete un po’ di acqua di cottura della pasta ( prendete una pasta buona, di quelle che rilasciano parecchio amido così il piatto sarà più cremoso). Ora eliminate l’aglio ( se volete): aggiungete capperi e olive nere.

Intanto fare molta attenzione alla cottura degli spaghetti che vanno scolati al dente, soprattutto perché è bene saltarli in padella un paio di minuti con gli altri ingredienti per farli insaporire e amalgamare bene al sugo. Pronti per essere serviti, con un bicchiere di vino sono.

Spaghetti alla San Giuvannin, il piatto della tradizione pugliese che si prepara con pochi ingredienti scritto su Più Ricette da Redazione.