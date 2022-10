Spaghetti alla scapece: altro che Nerano. Più buoni e più facili, basta condire le zucchine così per avere una cremina super

Per gli amanti delle zucchine o di un piatto semplice, economico e leggero, gli Spaghetti alla scapece sono una vera bontà. Si tratta di un primo piatto molto veloce e semplice da preparare, utile anche per chi segue un’alimentazione sana ed equilibrata. Potrebbero sembrare simili agli spaghetti alla Nerano ma in realtà sono molto diversi. Le protagoniste sono, senza dubbio, le zucchine, che possono essere anche utilizzate come contorno oltre che condimento per la pasta.

Inoltre, grazie all’utilizzo delle zucchine, è un piatto consumabile anche dai vegani o dai vegetariani in quanto ognuno può scegliere il tipo di pasta che preferisce. Di solito, io utilizzo i fusilli in quanto si amalgano meglio con tutto il condimento. Gli ingredienti che vi indico sono per circa 4 persone.

Spaghetti alla scapece, Ingredienti

400 g di spaghetti ( vanno bene anche altri formati)

3 Zucchine

1 spicchio Aglio (se lo si preferisce)

Aceto di vino rosso

Menta

Sale, Olio di semi, Olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione degli Spaghetti alla scapece

In primis, bisogna lavare le zucchine, tagliarne l’estremità e tagliarle a rondelle. Poi mettetele in una ciotola con un po’ sale e fatele riposare in modo che scarichino un po’ di acqua di vegetazione. Dopo sciacquatele per bene e asciugatele. Ora potete friggerle con l’olio di semi ben riscaldato in una pentola. (Se non volete utilizzare la frittura, potete anche stufarle.) Dopo averle fritte, fate assorbire per bene l’olio con della carta e aggiungete un po’ d’aceto.

Nel mentre, fate cuocere gli spaghetti. E, in una padella antiaderente ampia aggiungete dell’ olio extravergine di oliva e lo spicchio di aglio tagliato a metà e far rosolare per pochi minuti. Dopodiché versate le zucchine fritte e condite precedentemente. Unite il tutto con gli spaghetti e fate amalgamare per ben aggiungendo un po’ di menta tritata. Infine, servite e se preferite potete fare una spolverata di parmigiano. Buon appetito! Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

