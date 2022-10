Spaghetti alla Scarpara, altro che sugo al pomodoro. Più cremosi e buoni col trucco del burro. Pronti in soli 10 minuti

Gli spaghetti alla scarpara sono un’ottima scelta quando andate di fretta e non volete mangiare la solita pasta col pomodoro. Perché quando la dispensa è vuota è subito alla passata che si pensa. Ma con l’aggiunta di un po’ d’aglio e di abbondante origano, ecco che viene fuori questa ricetta di origine ligure. Un primo piatto molto povero della tradizione popolare, che è composto soltanto da pochi e semplici ingredienti ma che darà un sapore diverso alla vostra giornata. Perché a volte basta una cosa in più, per rendere un semplice spaghetto al pomodoro un qualcosa di diverso e tutto nuovo da gustare.

Spaghetti alla scarpara, Ingredienti:

spaghetti n°5 320 g

passata di pomodoro 350 g

origano 1 cucchiaio abbondante

aglio 1 spicchio

peperoncino 1

olio extravergine d’oliva 3 cucchiai

burro 1 noce

parmigiano reggiano q.b.

sale q.b.

Preparazione

Per prima cosa cominciate a preparare il condimento. In una pentola antiaderente dovete versare l’olio e l’aglio sbriciolato con l’aiuto di uno schiaccia aglio. Aggiungete anche il peperoncino. Dopo aver fatto rosolare per un paio di minuti, aggiungete la passata di pomodoro e fatela cuocere a fuoco dolce per altri dieci minuti. Regolate di sale e pepe e mescolate di tanto in tanto. Mentre la passata è in fase di cottura, potete cominciare a preparare gli spaghetti. In una pentola dai bordi alti mettete a bollire l’acqua con il sale grosso. Quando l’acqua bolle, potete aggiungere gli spaghetti.

Tenete da parte un po’ d’acqua di cottura da versare nel pomodoro, che intanto ha terminato la sua cottura, insieme agli spaghetti scolati al dente. Aggiungete anche la noce di burro e l’origano e amalgamate bene il tutto aiutandovi con due forchettoni. Gli spaghetti alla scarpara sono pronti per essere serviti. E’ un primo piatto che va consumato subito e ben caldo. Il sughetto invece può essere riposto in frigorifero e conservato in un contenitore anche per due o tre giorni. Potete utilizzare anche origano e pomodori freschi se la stagione lo consente.

