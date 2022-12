La ricetta che vi propongo oggi è un primo piatto formato da spaghetti e gamberetti con un ingrediente fondamentale: la panna. Quest’ultima è fondamentale per ottenere una cremina tale da far scivolare tra loro gli spaghetti e farvi leccare i baffi anche con una bella scarpetta. E’ un piatto molto semplice da preparare e idoneo anche per un bel pranzo domenicale. Io ho usato gli spaghetti ma voi potrete anche variare con il riso o penne.

Spaghetti Alla Sirte, Ingredienti per circa 4 persone

400 g di spaghetti

500 g di gamberetti sgusciati

olio evo

1 spicchio d’Aglio

4 cucchiai di polpa di pomodoro in pezzi o una manciata di pomodorini freschi

4 cucchiai di Panna

mezzo bicchiere di Vino bianco

Sale e prezzemolo q.b.

Procedimento

Per prima cosa bisogna fare un buon sughetto di gamberetti. Dunque, in una padella grande e antiaderente fate scaldare olio e aglio. Quando l’aglio sarà dorato, toglietelo e versate i gamberetti sgusciati, mescolate con un po’ di sale e pepe e fate cuocere per pochi minuti. Quando inizieranno ad evaporare, versate il vino bianco per far sfumare.

Dopodiché aggiungete anche la passata di pomodori, amalgamate e fate cuocere un altro po’. Nel mentre, cuocete al dente gli spaghetti e poi, una volta cotti, versateli nella padella del sughetto e fate amalgamare. A questo punto potrete aggiungete anche la panna per creare un’ottima cremina.

Amalgamate un altro poco e poi impiattate. In superficie potete fare una spolverata di parmigiano e di prezzemolo tritato. I nostri spaghetti alla Sirte sono pronti, impiattate e servite. Buon appetito e non dimenticate la scarpetta!

Spaghetti Alla Sirte: così cremosi da far leccare i baffi. Dimenticherete le vongole, a Natale provate questi

