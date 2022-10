Spaghetti alla Sofia Loren, più buoni e cremosi della Vongole fujute. L’antica ricetta napoletana che si fa in 5 minuti

Spaghetti alla Sofia Loren, Con la ricetta di oggi rendiamo omaggio ad una delle più grandi attrici del cinema italiano: Sophia Loren. Nata a Roma e trasferitasi poi a Napoli, l’attrice ci ha regalato film meravigliosi, ancora amatissimi in tutto il mondo. Le sue interpretazioni continuano ad essere omaggiate anche dalle nuove generazioni. La Loren non ha mai nascosto l’amore per i carboidrati e per il cibo italiano, in particolare per la pasta. Questo piatto ha tutto il sapore del sud.

Gli Spaghetti alla Sofia Loren delizieranno i vostri pranzi, che siano settimanali o domenicali. Si tratti infatti di un piatto molto versatile, facile da preparare ma ricchissimo di sapori. Quello che verrà fuori sarà una sorta di pesto dal gusto vivace e particolare. inoltre, questa ricetta prevede l’utilizzo di tutti i macronutrienti, con un mix perfetto di grassi, carboidrati e proteine. Insomma, parliamo del classico piatto unico!

Spaghetti alla Sofia Loren, Ingredienti per circa 4 persone:

300 gr di linguine

Sale q.b.

Olio

30 gr di pinoli

Almeno 10 olive nere

100 gr di prezzemolo

Capperi

5 o 6 filetti di acciughe

10 pomodorini

1/2 spicchi d’aglio

1/4 di cipolla

Al via col procedimento!

Create una specie di pesto di prezzemolo il cui odore è molto simile a quando prepariamo gli spaghetti con le vongole, questo pesto particolare sarà la salsa condimento del nostro piatto. Quindi tritate in un mixer i pinoli, il prezzemolo, le olive e l’aglio. Aggiungere poi l’olio per amalgamare il tutto. Continuate a creare pesto aggiungendo poco a poco fette di cipolla, capperi ed acciughe, triturandolo il tutto insieme agli altri ingredienti. Sbollentare i pomodorini in acqua di cottura in pochi secondi. Rimuovere la pelle e tagliarli a filetti sottili.

Nel mentre cuocete gli spaghetti e, una volta cotti, non vi resta che condirli con il pesto appena preparato. Potete completare il piatto con i pomodorini tagliati ed un filo d’olio che rende il tutto più gustoso. Se preferite un composto più cremoso, è consigliabile aggiungere un goccio di acqua di cottura per amalgamare ulteriormente il pesto. Et voilà, il piatto è pronto! Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

Spaghetti alla Sofia Loren, più buoni e cremosi della Vongole fujute. L’antica ricetta napoletana che si fa in 5 minuti scritto su Più Ricette da Imma Bartolo.