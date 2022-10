Spaghetti alla Vesuviana, altro che puttanesca! la versione napoletana in bianco più buona e cremosa. Pronti in 10 minuti

Oggi vogliamo proporvi gli Spaghetti alla vesuviana, ovvero una versione napoletana in bianco della puttanesca. Una ricetta molto veloce da preparare anche all’ultimo minuto con ingredienti che sicuramente vi trovate in casa. Ottima anche per una cena improvvisata con amici, farete sicuramente una bellissima figur. primo piatto veloce, semplice e pronto davvero in qualsiasi momento voi ne abbiate bisogno.

La ricetta è tipica delle zone vesuviane, in Campania, infatti il nome prende spunto proprio dal Vesuvio e da quegli ingredienti che nascono alle sue pendici. I prodotti sono tipicamente dal sapore mediterraneo, molto simili a quelli della puttanesca tranne per il mancato utilizzo del pomodoro. Questo rende il piatto, a mio avviso ancora più goloso, in quanto la mantecatura è più ristretta. Vediamo quindi come si preparano

Spaghetti alla vesuviana, Ingredienti

Spaghetti 400 gr

Olive verdi 60 gr

Capperi 20 gr

Olio extra vergine di oliva 4 cucchiai da tavola

3 spicchi di aglio

1 peperoncino rosso piccante

1 pizzico di origano essiccato

parmigiano grattugiato q.b

Sale q.b.

Pepe nero macinato q.b.

Preparazione

Iniziamo a preparare i nostri spaghetti alla Vesuviana, mettendo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e aspettiamo che bolla. QUi andremo a cuocere i nostri spaghetti. Mentre la pasta cuoce infatti, andremo a preparare il nostro condimento. Quindi prendiamo gli spicchi di aglio, sbucciamoli e tritiamoli molto finemente, stessa cosa col peperoncino. Prendiamo ora una padella con un abbondante filo d’olio extra vergine di oliva e mettiamola sul fuoco insieme all’aglio e peperoncino e lasciamo soffriggere.

Non appena l’olio inizia a sfrigolare, aggiunhete in padella anche le olive tagliate a pezzettini ( mi raccomando a non usare quelle in busta già denocciolate, ma utilizzate queste fresche, se di gaeta ancor meglio, private ovviamente del nocciolo). Unite anche i capperi sciacquati sotto l’acqua corrente e tagliati in quattro parti. Infine versate in padella anche l’origano secco e e mescolate il tutto con un cucchiaio di legno.

cuocete fino a che tutti gli ingredienti saranno ben mescolati e amalgamati fra di loro. Nel frattempo scolate gli spaghetti leggermente al dente, giusto un paio di minuti prima del tempo di cottura indicato in confezione, e versateli direttamente in padella. Fate saltare a fiamma vivace aggiungendo anche un mestolo scarso di acqua di cottura. Mescolate ancora fino a cottura ultimate degli spaghetti. Spegnete sotto al fuoco e unite infine il parmigiano grattugiato, una bella spolverata di pepe e se vi fa piacere anche del pan grattato saltato precedentemente in padella. Mescolate ancora, impiattate e servite. I nostri spaghetti alla vesuviana sono pronti.

Spaghetti alla Vesuviana, altro che puttanesca! la versione napoletana in bianco più buona e cremosa. Pronti in 10 minuti scritto su Più Ricette da Redazione.