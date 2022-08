Spaghetti alla Vesuviana, quelli della tradizione con il tocco di Zia Ninì

Ingredienti degli Spaghetti alla Vesuviana

400 g di spaghetti

1 confezione di Polpa di pomodoro

2 cucchiai di Concentrato di pomodoro

100 g di olive verdi in salamoia

3-4 cucchiai di capperi

origano q.b.

1 spicchio d’aglio

olio extra vergine di oliva

sale

Preparazione

E’ un piatto molto veloce, quindi prendiamo la pentola e riempiamola di abbondante acqua. Accendiamo la fiamma e mettiamola sul fuoco. Mentre raggiunge il suo bollore prepariamo il sugo.

Scaldiamo quindi l’olio ( un paio di giri abbondanti) in una padella, va bene anche una casseruola. Aggiungiamo capperi, olive tagliate in due e lo spicchio d’aglio. Alla fine mettiamo l’origano. Facciamo scaldare il tutto a fiamma bassissima. L’origano piano piano rilascerà il suo aroma inconfondibile ( occhio, l’origano non deve bruciare altrimenti il sugo andrà buttato).

Versiamo la polpa di pomodoro e cuocete per una decina di minutie cuociamo per circa 15 minuti. Dovrà asciugarsi. Aggiungiamo poi il concentrato di pomodoro e 1/2 bicchiere d’acqua. Girare quindi il sugo e farlo cuocere per altri 10 minuti.

Una volta che l’acqua bolle caliamo la pasta e facciamo cuocere: non dimentichiamo di aggiungere il sale. Quando la pasta sarà cotta scoliamola al dente. Mettiamo il tutto nella padella dove avete cotto il sugo e se è troppo asciutta aggiungete dell’acqua di cottura. Facciamo un’altro giro di olio e serviamo con una grattugiata di formaggio a piacere ( che sia grana o parmigiana o pecorino. Il pecorino è consigliato).

Spaghetti alla Vesuviana, quelli della tradizione con il tocco di Zia Ninì scritto su Più Donna da Adriana Costanzo.