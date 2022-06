spaghetti-alle-cozze,-cannavacciuolo-svela-il-trucco-per-farli-perfetti:-“nella-pentola-per-farle-aprire-aggiungo-questo”

Altro che spaghetti alle vongole! Gli Spaghetti alle cozze sono un primo piatto di pesce gustoso e veloce tipico della cucina italiana e soprattutto molto più economico rispetto agli altri. La ricetta tipica partenopea, vuole gli spaghetti conditi con un sugo alle cozze in bianco, realizzato semplicemente con aglio, olio, molluschi, prezzemolo e acqua di mare filtrata delle cozze; che sapientemente cucinati, rendono gli Spaghetti alle cozze cremosi e ricchi di sapore, proprio come al ristorante, e davvero in poco tempo. Ci sono però degli accorgimenti da fare e un segreto sulla cottura.

Questo segreto sta nel come far aprire le cozze ( dopo averle ben pulite). La casseruola deve essere ampia ma non vanno versate subito le cozze e soprattutto non va mai aggiunta l’acqua. Cannavacciuolo invece fa soffriggere aglio e gambi di prezzemolo in un filo d’olio, e solo dopo si aggiungono i molluschi. Fiamma alta e vivace e si gira spesso con una schiumarola. Man mano che i gusci si schiudono, tiratele via, fosse anche una per volta, perché è la troppa cottura la responsabile dell’orrido effetto gomma.

Se invece le volete cucinare gratinate, apritele a crudo con un coltellino, eliminando le valve vuote, cospargetele con quel che vi pare (per esempio pane grattugiato, trito di aglio e prezzemolo, olio) e infornatele sotto al grill, in modo da cuocerle una volta soltanto. Tornando alla versione casseruola, dopo aver sgocciolato tutte le cozze, quel che rimane sul fondo bisogna filtrarlo per trattenere aglio e prezzemolo: molto di rado nel colino resta un po’ di “fanghiglia”, ma se le lavate bene mentre le pulite anche no.

Poi, naturalmente, è il liquido il coprotagonista, usato come fondo di sughi di pomodoro per gli spaghetti o come brodetto per l’impepata. Mentre preparate la vostra ricetta mantenete le cozze, sgusciate o solo private della valva vuota, coperte da un po’ di liquido o da pellicola ben aderente, per non farle seccare. Riunite le mezze valve agli intingoli solo pochi istanti prima di spegnere il fuoco. La ricetta che oggi proponiamo è Spaghetti aglio, olio, peperoncino Cozze di Antonino Cannavacciuolo, chef pluristellato michelin, preparata durante un episodio della fortunata serie italiana di “Cucine da Incubo Italia” attualmente in onda su Tv9.

Spaghetti aglio, olio, peperoncino e Cozze di Antonino Cannavacciuolo

Ecco una delle ricette che lo chef Antonino Cannavacciuolo ha proposto nel corso della 1 puntata di “Cucine da Incubo Italia”:

Spaghetti aglio olio peperoncino e Cozze ingredienti:

Spaghetti (300 grammi);

Patate Rosse (n.2);

Vino bianco (q.b.);

Prezzemolo foglie e gambi (q.b.);

Cozze (1 kg);

Cipollotto (n.1);

Erba Cipollina (10 steli);

Olio extravergine di Oliva (q.b.);

Aglio (3 spicchi);

Peperoncino (q.b.).

Spaghetti alle Cozze alla Cannavacciuolo: Preparazione

Prendere una padella con 1 spicchio di aglio, olio, peperoncino e i gambi di prezzemolo. Far soffriggere e versare le cozze. Cuocere per 2 minuti al massimo, ovvero, solo per il tempo che le cozze impiegano ad aprirsi. Eliminare il guscio e conservare l’acqua di cottura.

La Salsa alle cozze con patate

Prendere un’altra padella e versare un filo d’olio e il cipollotto tagliato finemente e fare un soffritto. Dopodiché versare le patate tagliate a rondelle spesse circa mezzo centimetro e farle appassire. Aggiungere circa10 steli di erba cipollina, un po’ di sale e bagnare con un po’ di vino bianco, mescolare. Aggiungere 1 mestolo di acqua di cottura delle cozze precedentemente messa da parte, spegnere il fuoco e versare le cozze. Frullare il tutto senza aggiungere altro sale.

Preparazione e cottura degli Spaghetti:

Nel frattempo mettere a bollire l'acqua e cuocere gli spaghetti. Prendere una padella e versare aglio e olio. Far dorare bene l'aglio e toglierlo dalla padella. Togliere gli spaghetti ancora molto al dente e versarli nella padella ben calda, completare la cottura, se necessario aggiungere un mestolo d'acqua. Aggiungere il prezzemolo tagliato finemente. Impiattare versando un mestolo di salsa alle cozze come base, gli spaghetti arrotolati al centro della salsa e guarnire con prezzemolo ed un filo di erba cipollina.

