spaghetti-alle-vongole-di-borghese,-il-segreto-dello-chef-per-farli-super-cremosi:-“cosa-aggiungo-alla-fine.-una-magia”

Gli spaghetti alle vongole risottati sono una variante del classico piatto napoletano, che lo Chef Alessandro Borghese ha proposto nel programma TV Sound Kitchen che va in onda tutti i giorni su Sky 1.

Spaghetti alle vongole Ingredienti x 4 persone

500 gr di vongole veraci sgusciate

1 spicchio di aglio

1 mazzetto di prezzemolo

1/2 bicchiere di vino bianco

1 peperoncino

Olio EVO e Sale q.b.

Spaghetti alle vongole, Preparazione (Tempi di preparazione: 30 minuti)

Spurgare le vongole in acqua salata e intanto preparare una padella in cui far rosolare aglio e olio, a cui andremo ad aggiungere i frutti di mare per farle aprire, coprendole con un coperchio. Quando i frutti di mare si saranno aperti, aggiungete il vino bianco e lasciatelo sfumare. Una volta che il vino sarà sfumato, togliere le vongole dalla padella, prendendole con una pinza e conservarle in una ciotola.

Adesso, prendiamo gli spaghetti crudi e adagiamoli nella padella dove abbiamo aperto le vongole e aggiungendo un mestolo di acqua bollente, di tanto in tanto, li faremo risottare. Mentre gli spaghetti cuociono, andiamo a scottare il prezzemolo in acqua bollente e quando sarà cotto, lo mettamo nel bicchiere con olio e ghiaccio e lo frulliamo con il primer.

Quando gli spaghetti saranno pronti, ci aggiungeremo le vongole e ci prepariamo per impiattare. Prepariamo la base versando 1-2 cucchiai di crema di prezzemolo sul fondo del piatto, adagiamo gli spaghetti, arrotolati grazie all’aiuto del mestolo, e decoriamo con qualche vongola.

