Spaghetti alle vongole di Sofia Loren, come li faceva mammà. “Un sugo tirato e saporito proprio come la tradizione”. Buonissimi e saporiti. Ecco un piatto della tradizione italiana.

Ingredienti

1 kg di vongole

1 kg di pomodori

600 g di spaghetti

3 spicchi d’aglio

18-20 cucchiai d’olio d’oliva

prezzemolo

sale

Preparazione

Prendiamo un grande recipiente e caliamo le nostre vongole. Mettiamo di acqua che ci hanno dato in pescheria e un po’ acqua dolce. Mettiamo del sale e facciamo spurgare. Una cosa importante da fare è quella di prendere le vongole e cercare di verificare se sono ancora vive o meno. Un metodo semplice è quello di prenderle una ad una e cercare di capire se sono aperte o meno ( le prendete tra due dita e schiacciate, se i gusci si rompono allora non sono vive).

Fatto questo sciacquatele sotto l’acqua fredda. Prendiamo quindi una pentola dai bordi alti. Mettiamo le vongole nella nostra padella e accendiamo la fiamma. Le vongole ora si apriranno piano piano.

Quando vedete che l’ acqua è venuta fuori tutta, togliete la pentola dal fornello, tirate fuori le vongole e raccogliete in una tazza l’acqua rimasta sul fondo. Adesso togliete le vongole dai gusci e in una terrina mescolatele con una bella presa di prezzemolo tritato. Scaldate in tegame l’olio con l’aglio tritato e i pomodori (se si tratta di pelati, eliminate l’acqua che si trova nella scatoletta).

Ora facciamo cuocere il nostro sugo di pomodoro per una quindicina di minuti ( non aggiungete sale). Mettete l’acqua che avete messo da parte delle vongole e cuocete a fuoco vivo.

Lasciate cuocere ancora qualche istante, solo il tempo necessario perché le vongole stesse perdano il senso di crudo, conservando però la loro consistenza e la loro freschezza. Con questa salsa condite i vermicelli, o gli spaghetti, oppure versate in tegame la pasta, rigiratela e portate in tavola.

