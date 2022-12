Spaghetti alle vongole super cremosi, i 2 trucchetti dello chef stellato che nessuno conosce. Così li fai perfetti

Gli spaghetti alle vongole sono sicuramente un classico della cucina italiana. Dal nord al sud, vengono messi sulle tavole di tutte le famiglia del nostro bellissimo stivale. Ognuno vanta di cucinare le migliori e ognuno ha una ricetta differente. Rappresentano anche la tradizione quando si tratta dei cenoni di Natale e Capodanno. In moltissimi presentano un menù a base di pesce. Tra tartine, ostriche, gamberoni, frittura di calamari e anguille, per il primo si opta spesso per la semplicità delle vongole che insieme agli spaghetti creano un connubio perfetto. Ma con qualche segreto possono diventare un piatto da chef stellato. Vediamo come.

Spaghetti alle vongole, Ingredienti

spaghetti 160 g

vongole 500 g

aglio 1 spicchio

prezzemolo

olio

Preparazione

La prima cosa da fare per cucinare i vostri spaghetti alle vongole è preparare l’ingrediente principale, che deve rimanere in ammollo in acqua e sale grosso per almeno due ore. Trascorso questo tempo, e scolate le vongole, potete mettere sul fuoco l’acqua (salata poco) per la cottura della pasta. Quando arriva a bollore, calate gli spaghetti.

Intanto in una padella antiaderente fate soffriggere lo spicchio di aglio schiacciato insieme all’olio extravergine di oliva. Aggiungete un mestolo di acqua di cottura degli spaghetti e alla fine il prezzemolo tritato finemente. E’ importante che venga aggiunto dopo in modo che non assuma un sapore amaro soffriggendo. Fate cuocere le vongole in padella. Mano a mano che saranno pronte, toglietele e mettetele da parte.

Potete decidere di sgusciarle o meno, a seconda delle vostre preferenze. Quando tutte le vongole sono cotte allo stesso modo e sono state rimosse, trasferite gli spaghetti nella padella, per terminare la loro cottura nel brodino delle vongole. Aggiungete quando serve i mestoli di acqua con l’amido della pasta, continuando finché non saranno bene al dente. Quindi, riunite le vongole nella padella e fate saltare tutto insieme. I vostri spaghetti sono pronti per essere serviti.

Spaghetti alle vongole super cremosi, i 2 trucchetti dello chef stellato che nessuno conosce. Così li fai perfetti scritto su Più Ricette da Maria.

Mata