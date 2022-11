spaghetti-alle-vongole-super-cremosi,-il-trucco-che-nessuno-conosce:-“cosa-si-aggiunge-al-soffritto,-ne-bastano-due”

Gli spaghetti alle vongole sono una ricetta che accomuna l’Italia intera. Sono anche utilizzate spesso come primo piatto durante il cenone di Natale e di Capodanno. Il loro segreto consiste nella qualità dell’ingrediente principale: le vongole. Sono proprio loro a fare la maggior parte del lavoro. Il sapore del sughetto è sicuramente la cosa più importante. Ma ci sono anche tantissimi trucchi per rendere questa pasta particolarmente cremosa. Oggi vi sveliamo i segreti che utilizzano gli chef più conosciuti per dare un tocco magico a questo piatto già tanto amato nella nostra Penisola.

Spaghetti con le vongole cremosi, Ingredienti

spaghetti 320 g

vongole 1 kg

aglio 1 spicchio

prezzemolo q.b.

olio q.b.

pepe q.b.

sale q.b.

Preparazione

Per cucinare gli spaghetti cremosi alle vongole si comincia dal pesce. Le vongole devono stare in ammollo in acqua salata per almeno un’ora. Quindi, sono pronte per passare in padella. Accendete un fuoco vivo, versate tutte le vongole nel contenitore e chiudetele con il coperchio. Non ci sarà bisogno di olio, perché verrà rilasciata la loro acqua. Scuotetele in maniera decisa per fare in modo che si aprano tutti i gusci. Il primo trucchetto da seguire è quello di scolare sempre l’acqua delle vongole attraverso un panno. Mettetela da parte e cominciate a togliere tutti i gusci.

Per la preparazione degli spaghetti cremosi servirà una padella molto ampia. Preparate un soffritto con aglio, olio e se vi piace un po’ di peperoncino. Lasciate sfrigolare per qualche minuto, quindi aggiungete le vongole e la loro acqua. Al sale preferite due acciughe sott’olio da far sciogliere tra gli altri ingredienti. Portate a bollore e versate anche gli spaghetti. Questi dovranno cuocere lentamente in padella insieme al condimento, assorbendone l’acqua delle vongole e tutto il loro sapore.

La pasta verrà man mano mantecata sempre più e risulterà incredibilmente cremosa. Ma se il risultato ancora non vi soddisfa, ecco il trucco segreto. Preparate a parte una pentola d’acqua dove farete bollire le teste di alcuni gamberi ben schiacciate. Sarà quest’acqua ad alimentare piano piano la cottura degli spaghetti come procedete per un risotto. Infine aggiungete al piatto qualche gambero sgusciato. Sarà la polpa a conferire agli spaghetti ancora più cremosità. Sia la consistenza che il sapore saranno diversi, ma ugualmente eccezionali.

