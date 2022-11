spaghetti-arrichiatri-di-benedetta,-altro-che-carbonara-di-mare.-il-primo-con-la-zucca-super-cremoso-e-facile,-pronto-in-10-minuti

La pasta con cozze, crema di zucca e pecorino è sicuramente il primo piatto che fa per voi se volete stupire i vostri ospiti. Semplice e veloce da preparare, non richiede di trascorrere le ore in cucina ma soprattutto combina insieme ingredienti diversi che danno vita a un risultato strepitoso. Siamo in pieno autunno, arrivano le piogge e la zucca è sicuramente l’ortaggio più buono e utilizzato durante questa stagione. Può essere cucinata dolce o salata e combinata a tantissimi ingredienti. Anche al pesce, o in questo caso alle cozze o possiamo utilizzare qualsiasi frutto di mare che più ci piace. I molluschi infatti, insieme a questa crema diventano ancora più buoni.

Pasta con cozze crema di zucca e pecorino, Ingredienti

Per la crema di zucca

zucca 300 g

cipolla 1/4

aglio 1/2 spicchio

parmigiano reggiano 3 cucchiai

acqua di cottura delle cozze q.b.

erbe aromatiche

olio extravergine di oliva q.v.

Per la pasta

pasta fresca 400 g

cozze 500 g

olio extravergine di oliva q.b.

prezzemolo q.b.

pecorino romano q.b.

Preparazione

Per prima cosa dovete cominciare con la preparazione delle cozze. Pulitele bene con un coltellino e sciacquatele sotto l’acqua corrente. Mettetele in una pentola dal bordo alto e lasciatele cuocere a fiamma bassa finché le loro valve non saranno aperte. Rimuovetele dalle valve (a parte 4 che serviranno per la decorazione del piatto) e copritele con un po’ della loro acqua di cottura che è rimasta sul fondo della pentola. Mettetele da parte e conservate la restante acqua di cottura che servirà a cucinare la crema di zucca, che adesso vedremo come andare a preparare.

Ovviamente la prima cosa da fare è pulire la zucca, rimuovere la scorza e tagliarla a dadini. In una pentola lasciate imbiondire la cipolla e l’aglio insieme all’olio extravergine di oliva. Quindi aggiungete la zucca e fatela cuocere per 15 minuti. Successivamente, ponetela in un frullatore insieme all’acqua delle cozze, ai tre cucchiai di parmigiano reggiano e alle erbe aromatiche che preferite. Mixate il tutto e otterrete la crema indispensabile per il vostro primo piatto. Riponetela nella padella che avete utilizzato per la cottura dell’ortaggio, e passate adesso alla preparazione della pasta.

La pasta deve essere cotta in abbondante acqua non salata e deve essere scolata molto al dente. Nella pentola con la crema di zucca dovete aggiungere le cozze, la pasta e l’acqua di cottura delle cozze (se è finita potete usare anche l’acqua di cottura della pasta). Lasciate amalgamare il tutto a fiamma viva e aggiungete anche tre cucchiai di pecorino grattugiato. Continuate a mantecare (se necessario aggiungete altra acqua) per lasciare che gli ingredienti si insaporiscano a vicenda. Impiattate la pasta con una spruzzata di pecorino, una di prezzemolo fresco e con la cozza nella valva che avete tenuto da parte.

