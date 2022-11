Spaghetti “Bufala Bufala Bufala”, la pasta più cremosa che ci sia e che si prepara in 10 minuti, Fantastici

L’ingrediente principale della ricetta di oggi è la bufala. Questa ricetta è di invenzione dello chef Marco Rispo, del ristorante Le Trabe di Capaccio in provincia di Salerno. La Bufala, animale che vive prevalentemente in Campania dà vita a dei latticini dal sapore tutto mediterraneo. I prodotti caseari insaporiscono ogni tipo di piatto ed è alla base dei principali primi napoletani.

Tuttavia oggi la vedremo utilizzata in una maniera innovativa e diversa dal solito. Nello specifico, la vedremo triplicata. Per la preparazione di questi buonissimi spaghetti infatti ci serviranno ben tre elementi di bufala. Il risultato sarà una crema dal sapore intenso e deciso. Ed è anche molto semplice da preparare. Questo infatti è uyn piatto che si può preparare davvero in pochissimi minuti.

Spaghetti alla bufala, Ingredienti

spaghetti 350 g

ricotta di bufala 250 g

ricotta affumicata 250 g

latte di bufala 250 ml

siero 5 l

burro 175 g

pepe nero q.b.

Preparazione

Cucinare gli spaghetti alla bufala è molto semplice e veloce. Per prima cosa dovete mettere in pentola il siero della bufala che verrà utilizzato al posto dell’acqua per la cottura della pasta. Ogni caseificio che vende mozzarella di bufala ve lo rilascerà volentieri e gratuitamente. Portatelo a ebollizione e calate gli spaghetti. Intanto potete passare alla preparazione del condimento.

Setacciate la ricotta di bufala, unitela a 225 ml di latte e a un mestolo di siero. Frullate il tutto e tenete da parte. Adesso setacciate la ricotta affumicata. Unitela ai rimanenti 25 ml di latte e tenetela a temperatura ambiente. In una padella, lasciate sciogliere il burro. Scolate la pasta al dente e aggiungetela alla padella col burro. Spegnete il gas, aggiungete il composto formato dalla ricotta di bufala latte e siero.

Mantecate a fiamma spenta. Impiattate e aggiungete la ricotta affumicata e una spruzzata di pepe nero. I vostri spaghetti alla bufala sono pronti per essere mangiati. Una ricetta che i vostri commensali non dimenticheranno molto facilmente. Perfetta per stupire tutti e per dare valore a questo speciale ingrediente che si trova esclusivamente in Campania.

