I maccheroni al burro racchiudono tutta la semplicità in cucina, quella più buona, quella che rende tutti contenti. Oggi è l’epoca della cucina gourmet. Sembra che più ingredienti si usino, meglio è. Spesso ci dimentichiamo che basta davvero poco per mettere a tavola una prelibatezza. Questo primo piatto in particolare è diventato famoso nel film […]

Spaghetti burro e parmigiano di Alberto Sordi, più cremosi e buoni con il segreto del grande attore senza panna scritto su Più Ricette da Maria.

Vittorio Ferla