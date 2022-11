spaghetti-ca-buatta,-il-primo-napoletano-pronto-in-5-minuti-con-2-ingredienti.-meglio-dell’aglio-e-olio

Gli spaghetti con la buatta sono un piatto tipico della tradizione napoletana e hanno come ingrediente principale il concentrato di pomodoro. Nel dettaglio questo primo piatto si preparava nelle zone di Torre Annunziata, Terzigno, Sa Giuseppe Vesuviano e Boscoreale. Per buatta in Campania si intende scatola. Una parola che viene dal francese, dove la scatola è definita boìte. La lingua napoletana infatti è un vero mix di idiomi differenti, di popoli che hanno occupato il territorio nel passato. Nelle suddette zone, per buatta si intende la scatola di conserva di pomodoro da 5 chili.

Spaghetti con la buatta, Ingredienti

spaghetti 180 g

conserva di pomodoro 2 cucchiaini

aglio 1 spicchio

olio 2 cucchiai

Preparazione

Preparare gli spaghetti con la boatta è semplicissimo e velocissimo. Potete da prima cosa mettere l’acqua sul fuoco, perché il condimento è talmente misero che ha bisogno solo di pochi secondi di cottura. Misero, economico, ma ugualmente buonissimo, capace di riportarci alla Napoli del passato. Dunque, fate cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata.

Da parte, in una padella, fate scaldare l’olio. Aggiungete l’aglio, che non deve essere tagliato con un coltello ma schiacciato con il palmo della mano sul ripiano, come Partenope comanda. Fatelo rosolare bene nell’olio. Aggiungete i due cucchiaini di concentrato di pomodoro. Mescolate con la cucchiarella, il cucchiaio di legno che si usa in cucina.

Versate adesso due cucchiai di acqua di cottura degli spaghetti. Si formerà quindi una salsa molto stretta. Scolate gli spaghetti molto al dente e uniteli alla padella con la buatta. Amalgamate bene tutti gli ingredienti. I vostri spaghetti con la buatta sono pronti per essere impiattati e serviti. Un piatto estremamente semplice da cucinare, ma soprattutto molto povero di ingredienti. Sulle tavole della Napoli antica la faceva da padrone proprio per i suoi costi minimi.

