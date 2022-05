Spaghetti caciati, l’alternativa più buona della pasta dei cornuti

La pasta “dei cornuti” è un primo piatto facile e velocissimo, e consiste in una comune pasta al burro e formaggio;

deve il suo particolare nome ad una diceria popolare partenopea: le mogli con una relazione extraconiugale si ritrovavano con pochi minuti a disposizione per mettere in tavola il pasto prima del ritorno a casa del marito, senza farsi scoprire, ed ecco che in meno di 5 minuti il condimento era pronto!

Tutt’ora il soprannome della pasta al burro viene utilizzato per lamentarsi ironicamente di un menù poco accurato.

Un’ottima alternativa alla pasta “dei cornuti” è la pasta panna formaggio e pepe, gli spaghetti caciati, anche questa velocissima, cremosa e invitante come se fosse stata fatta con cura;

un impiattamento in contrasto ed un’abbondante grattugiata di formaggio ed ecco il piatto pronto!

Ora è semplicemente una ricetta salva cena, con pochi ingredienti, da servire quando non c’è tempo per preparare qualcosa di elaborato.

Spaghetti caciati, panna formaggio e pepe

Ingredienti per due porzioni

200 g di spaghetti o pasta a piacere

100 g di panna da cucina

due cucchiaiate di formaggio Parmigiano Reggiano o pecorino, grattugiati

sale e pepe

Procedimento

Cuocete la pasta in acqua bollente salata e scolatela al dente nella pentola di cottura;

a fuoco spento unite la panna ed il formaggio grattugiato, e mescolate fino ad ottenere una consistenza avvolgente.

Impattate e servite con una spolverata di pepe ed a piacere ancora formaggio grattugiato.

Per dare un tocco in più, profumate Spaghetti caciati con erbe, come salvia o menta, o scorza di limone.

