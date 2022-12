Spaghetti cò meli, la ricetta siciliana di Natale super golosa con il trucco del cucchio di miele. Pronta subito in 5 minuti

Spaghetti cò meli (col miele) è un’antica ricetta siciliana, precisamente di Caltanissetta, di un gustosissimo primo piatto che, di solito, viene preparato per la feste di Natale. Si tratta di spaghetti o pasta corta condita con uno degli ingredienti più buoni della cucina: il miele, un elisir senza tempo. Vi lascio immaginare che buona crema ne verrà fuori e, soprattutto, il sapore del risultato finale: da leccarsi i baffi! Ma non è tutto, ad accompagnare il miele ci sono anche le mandorle tritate. Dunque, un connubio perfetto!

Spaghetti cò meli, Ingredienti per circa 4 persone

350 g di pasta (io consiglio gli spaghetti o le linguine)

200 g di mandorle (preferibilmente già sgusciate)

250 g di miele

sale q.b.

2 cucchiaini di cannella

scorza di arancia

50 g di pan grattato

Preparazione

In primis, bisogna tritare la mandorle. Prendere, poi, una padella grande ed antiaderente e fate tostare le mandorle assieme al pan grattato. Pelate la scorza d’arancia per ottenere delle piccole striscette e, in un’altra padella, fatele tostare per ricavarne il succo. Dopo un po’ spegnete il fuoco e nella stessa padella fate sciogliere anche il miele.

Nel mentre, cuocete al dente gli spaghetti. Un po’ d’acqua di cottura mettetela nella padella del miele. Una volta cotti gli spaghetti, versateli nella padella del miele e amalgamate per bene il tutto. La pasta deve essere quasi scivolosa grazie alla cremina che si è formata. Aggiungete poi anche le mandorle e la cannella. Girate un altro poco e poi impiattate. Potete adornare il piatto facendo un’altra spolverata di cannella. Buon Appetito!

