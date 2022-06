Un fantastico primo piatto, dal sapore intenso, preparato con un ottimo aglianico e pomodorini datterini. Un primo piatto da preparare per un pranzo in famiglia o con amici. Potete preparare il sugo con largo anticipo, servirlo anche come piatto unico.

Spaghetti con polpetti veraci al vino rosso

Ingredienti:

6 polpetti veraci

160 gr di spaghetti

250 gr di pomodorini datterini

300 ml di vino rosso secco

1 spicchio aglio

1 peperoncino piccante (se gradito)

Olio evo

Prezzemolo

Procedimento:

Per preparare questo saporitissimo primo piatto, iniziate a pulire e lavare i polpetti veraci.

Lavate anche i pomodorini, tagliatene la metà, scegliendo quelli più grandi, sui più piccoli praticate delle incisioni più o meno profonde. In una capiente pentola mettete due giri d’olio evo, unite lo spicchio d’aglio ed eventualmente il peperoncino, fate soffriggere per un paio di minuti, facendo attenzione che l’aglio rimanga biondo.

Eliminate l’aglio e unite i polpetti veraci, fate sfrigolare girandoli un paio di volte,

unite il vino rosso, e iniziate a cuocere a fiamma media per un paio di minuti, poi unite i pomodorini, e continuate la cottura con la pentola semicoperta, per altri venti minuti, mescolando un paio di volte, regolate di sale.

Cuocete la pasta al dente, colatela e rimettetela nella pentola, versate un poco di sugo, mescolate bene, Impiattate completando il piatto con altro sugo, i polpetti veraci e un trito di prezzemolo.

L’articolo Spaghetti con il “purpetiello” ( polipetti veraci), la ricetta originale Napoletana con i segreti della nonna proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.